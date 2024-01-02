Цветная капуста с грибами: оригинальный рецепт

Хорошо приправленная альтернатива кукурузной крупе на основе сверхмягкой цветной капусты увеличивает потребление овощей в вашем рационе, не уменьшая при этом удовольствия от вкусной еды.

Ингредиенты шампиньоны 500 г большой кочан цветной капусты 1 шт. большой лук-шалот 1 шт. свежий розмарин 2 веточки соль свежемолотый черный перец сыр пармезан или пекорино 120 г оливковое масло 4 ст. л. сливочное масло 2 ст. л.

1. Добавьте 2 столовые ложки оливкового масла в большую сковороду и поставьте на средний или слабый огонь. В большой кастрюле доведите до кипения 2 стакана воды и большую щепотку соли на сильном огне. Очистите и нарежьте грибы. Обжарьте грибы на сковородке.

2. Посыпьте грибы солью и перцем и увеличьте огонь до среднего. Готовьте, время от времени помешивая, пока грибы не станут мягкими и не подрумянится, 12–15 минут. Тем временем нарежьте цветную капусту небольшими кусочками. Добавьте цветную капусту в кастрюлю с водой.

3. Доведите цветную капусту до кипения, затем уменьшите огонь, чтобы вода постоянно пузырилась. Готовьте, время от времени помешивая, пока цветная капуста не станет очень мягкой, 10–12 минут. Если смесь становится слишком сухой и прилипает, добавьте еще воды. Тем временем нарежьте, очистите и нарежьте лук-шалот. Оборвите листья от 2 веточек розмарина и измельчите.

4. Когда грибы слегка подрумянятся, добавьте еще 2 столовые ложки оливкового масла, лук-шалот и розмарин. Готовьте, помешивая, до появления аромата, около 2 минут. Снимите с огня. Натереть на терке 1 стакан пармезана.

5. Когда цветная капуста разварится и станет похожа на кашу, снимите с огня. С помощью толкушки для картофеля или погружного блендера измельчите его в кастрюле. Добавьте 2 столовые ложки сливочного масла и пармезан и поставьте на средний или слабый огонь. Готовьте, помешивая и при необходимости добавляя воды, чтобы цветная капуста стала достаточно густой и рыхлой. Если смесь слишком жидкая, увеличьте огонь и дайте жидкости выпариться в течение пары минут. Попробуйте и, если хотите, добавьте еще масла или соли.

6. Верните грибы на средний огонь, пока они не зашипят. Разложите поленту из цветной капусты по тарелкам, сверху выложите грибы и подавайте.

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