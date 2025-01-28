Даже очень жесткая печень станет мягкой и нежной: залейте крутым кипятком и добавьте один интересный продукт

Этот простой секрет вас точно удивит!
Вот кулинарный трюк, который изменит ваши блюда из печени: залейте ее кипятком, добавьте горчицу и получите невероятно нежную текстуру и богатый вкус.
Ингредиенты
- куриная печень
- 700 г
- лук
- 3-4 шт.
- чеснок
- 2 зубчика
- сметана
- 4 ст. ложки
- вода
- 2 ст. ложки
- горчица
- 1 ч. ложка
- соль, специи
- по вкусу
Процесс приготовления:
- Порежьте куриную печень на кусочки среднего размера, удалив лишний жир. Уложите ее в дуршлаг, промойте под проточной водой и дайте стечь лишней жидкости.
- Затем перенесите печень в глубокую тарелку, залейте крутым кипятком и оставьте на 3 минуты. Лук нарежьте тонкими полукольцами и обжарьте на растительном масле до мягкости. Добавьте немного соли и сахара по вкусу. Когда лук станет золотистым, добавьте измельченный чеснок и обжарьте еще минуту.
- Слейте горячую воду с печени и выложите на сковороду к луку. Тушите под крышкой на среднем огне 3-5 минут. Смешайте сметану с горчицей. Если сметана слишком густая, разбавьте ее водой и хорошо перемешайте.
- Залейте печень с луком сметанным соусом, доведите до кипения. Затем убавьте огонь до минимума, накройте сковороду крышкой и тушите еще 10 минут. Проверьте вкус соуса, при необходимости добавьте специи.
Подавайте печень в сметанном соусе с любимым гарниром. Приятного аппетита!
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