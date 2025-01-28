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Даже очень жесткая печень станет мягкой и нежной: залейте крутым кипятком и добавьте один интересный продукт

Время готовки
23 минуты
Пищевая ценность на 100 г
308 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
713
Время на прочтение
2 мин
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Даже очень жесткая печень станет мягкой и нежной: залейте крутым кипятком и добавьте один интересный продукт

Как сделать печень мягкой: рецепт / Фото: pixabay.com

Этот простой секрет вас точно удивит!

Вот кулинарный трюк, который изменит ваши блюда из печени: залейте ее кипятком, добавьте горчицу и получите невероятно нежную текстуру и богатый вкус.

Ингредиенты

куриная печень
700 г
лук
3-4 шт.
чеснок
2 зубчика
сметана
4 ст. ложки
вода
2 ст. ложки
горчица
1 ч. ложка
соль, специи
по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Порежьте куриную печень на кусочки среднего размера, удалив лишний жир. Уложите ее в дуршлаг, промойте под проточной водой и дайте стечь лишней жидкости.
  2. Затем перенесите печень в глубокую тарелку, залейте крутым кипятком и оставьте на 3 минуты. Лук нарежьте тонкими полукольцами и обжарьте на растительном масле до мягкости. Добавьте немного соли и сахара по вкусу. Когда лук станет золотистым, добавьте измельченный чеснок и обжарьте еще минуту.
  3. Слейте горячую воду с печени и выложите на сковороду к луку. Тушите под крышкой на среднем огне 3-5 минут. Смешайте сметану с горчицей. Если сметана слишком густая, разбавьте ее водой и хорошо перемешайте.
  4. Залейте печень с луком сметанным соусом, доведите до кипения. Затем убавьте огонь до минимума, накройте сковороду крышкой и тушите еще 10 минут. Проверьте вкус соуса, при необходимости добавьте специи.

Подавайте печень в сметанном соусе с любимым гарниром. Приятного аппетита!

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