ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Вторые блюда
Количество просмотров
160
Время на прочтение
1 мин

Диетические котлеты с неожиданным ингредиентом: их непременно полюбят ваши дети— а еще они очень полезны

Нежные и полезные котлеты для детей легко приготовить из куриных сердечек — они получаются сочными, легкими для пищеварения и одновременно доступными по цене.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Время приготовления
57 минут
Пищевая ценность на 100 г
145 ккал
Полезные котлеты для детей: рецепт

Полезные котлеты для детей: рецепт / © Фото из открытых источников

Рецептом нежных и сочных котлет из куриных сердец поделилась в своем Instagram кулинарная блогерша @vika_gerasimovaa.

Ингредиенты

куриные сердца (зачищенные)
15-20шт.
морковь
половина средней
лук
половина
яйцо
1 шт.
мука
пол столовой ложки

Процесс приготовления:

  1. Тщательно очистите куриные сердца и разрежьте пополам.

  2. Переложите подготовленные сердца в чашу блендера. Добавьте к ним нарезанные овощи — морковь и лук. Убейте яйцо. Измельчите все до однородной массы.

  3. Вмешайте 1,5 столовых ложки муки (подойдет пшеничная, рисовая, овсяная или спельтовая). Аккуратно размешайте ложкой до равномерной консистенции.

  4. Формируйте котлеты и обжаривайте их на сковороде с топленым маслом гхи по 5–6 минут под крышкой.

Приятного аппетита!

Дата публикации
Количество просмотров
160
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie