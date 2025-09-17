- Дата публикации
-
- Категория
- Вторые блюда
- 160
- 1 мин
Диетические котлеты с неожиданным ингредиентом: их непременно полюбят ваши дети— а еще они очень полезны
Нежные и полезные котлеты для детей легко приготовить из куриных сердечек — они получаются сочными, легкими для пищеварения и одновременно доступными по цене.
Рецептом нежных и сочных котлет из куриных сердец поделилась в своем Instagram кулинарная блогерша @vika_gerasimovaa.
Ингредиенты
- куриные сердца (зачищенные)
- 15-20шт.
- морковь
- половина средней
- лук
- половина
- яйцо
- 1 шт.
- мука
- пол столовой ложки
Процесс приготовления:
Тщательно очистите куриные сердца и разрежьте пополам.
Переложите подготовленные сердца в чашу блендера. Добавьте к ним нарезанные овощи — морковь и лук. Убейте яйцо. Измельчите все до однородной массы.
Вмешайте 1,5 столовых ложки муки (подойдет пшеничная, рисовая, овсяная или спельтовая). Аккуратно размешайте ложкой до равномерной консистенции.
Формируйте котлеты и обжаривайте их на сковороде с топленым маслом гхи по 5–6 минут под крышкой.
Приятного аппетита!