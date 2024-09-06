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Для сочных, вкусных и хрустящих дерунов без муки: что нужно добавить в картофель

Время готовки
29 минут
Пищевая ценность на 100 г
133 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
2338
Время на прочтение
1 мин
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Для сочных, вкусных и хрустящих дерунов без муки: что нужно добавить в картофель

Деруны без муки: что добавить в картофель / Фото: pixabay.com

Попытайтесь приготовить драники без муки, если хотите насладиться новым вкусом давно любимого блюда.

Этот рецепт дерунов предложила автор кулинарного YouTube-канала "Кулинарные рецепты от Надежды". Они получаются вкусными, сочными, имеют хрустящую корочку и, самое главное, готовятся без муки.

Ингредиенты:

Ингредиенты

мясной фарш
400 г
луковица
1 шт.
яйцо
1 шт.
зубчик чеснока
2 шт.
приправа к мясу
1 ч. ложка
картофель
1 кг
крахмал от картофеля
по желанию
соль и перец
по вкусу

Способ приготовления:

  1. Возьмите фарш, добавьте к нему яйцо, натертую половину лука и измельченный зубчик чеснока, добавьте приправу в мясо, перец и соль.
  2. Тщательно перемешайте, оставьте в стороне, чтобы фарш пропитался ароматом.
  3. За это время натрите на терке сырой картофель, отожмите в отдельную емкость жидкость из него.
  4. Крахмал, осевший на дне емкости, добавьте к фаршу. Еще раз тщательно перемешайте.
  5. К картофелю натрите вторую половину лука, поперчите и посолите.
  6. Разогрейте растительное масло на сковороде, выкладывайте столовой ложкой картофельную массу, сверху ложку фарша и еще один слой картофельной массы.
  7. Жарьте по 4 минуты с каждой стороны. После того, как перевернете драники, накройте сковороду крышкой и подождите еще 1 минуту.

К столу подавать со сметаной.

Приятного аппетита!

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