Для сочных, вкусных и хрустящих дерунов без муки: что нужно добавить в картофель

Попытайтесь приготовить драники без муки, если хотите насладиться новым вкусом давно любимого блюда.
Этот рецепт дерунов предложила автор кулинарного YouTube-канала "Кулинарные рецепты от Надежды". Они получаются вкусными, сочными, имеют хрустящую корочку и, самое главное, готовятся без муки.
Ингредиенты:
Ингредиенты
- мясной фарш
- 400 г
- луковица
- 1 шт.
- яйцо
- 1 шт.
- зубчик чеснока
- 2 шт.
- приправа к мясу
- 1 ч. ложка
- картофель
- 1 кг
- крахмал от картофеля
- по желанию
- соль и перец
- по вкусу
Способ приготовления:
- Возьмите фарш, добавьте к нему яйцо, натертую половину лука и измельченный зубчик чеснока, добавьте приправу в мясо, перец и соль.
- Тщательно перемешайте, оставьте в стороне, чтобы фарш пропитался ароматом.
- За это время натрите на терке сырой картофель, отожмите в отдельную емкость жидкость из него.
- Крахмал, осевший на дне емкости, добавьте к фаршу. Еще раз тщательно перемешайте.
- К картофелю натрите вторую половину лука, поперчите и посолите.
- Разогрейте растительное масло на сковороде, выкладывайте столовой ложкой картофельную массу, сверху ложку фарша и еще один слой картофельной массы.
- Жарьте по 4 минуты с каждой стороны. После того, как перевернете драники, накройте сковороду крышкой и подождите еще 1 минуту.
К столу подавать со сметаной.
Приятного аппетита!