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Для тех, кто хочет похудеть – блины на крахмале без муки

Время готовки
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
80 ккал
Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
325
Время на прочтение
3 мин
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Для тех, кто хочет похудеть – блины на крахмале без муки

Блинчики без муки

Как приготовить блинчики без муки

Диетические блины: вкусный и полезный завтрак без муки

В мире здорового питания многие ищет рецепты, сочетающие пользу и удовольствие. Блинчики – одно из любимых блюд многих, но из-за высокого содержания муки и калорийности их часто избегают во время диет. Однако существует отличная альтернатива — диетические блинчики без грамма муки, которые станут настоящим открытием для тех, кто хочет оставаться в форме.

Что нужно для приготовления диетических блинчиков

Этот рецепт отличается простотой и доступностью. Вам понадобится всего несколько базовых ингредиентов, которые легко найти на любой кухне:

  • Куриные яйца. Два свежих яйца – основа будущих блинов.

  • Молоко. Один стакан молока средней жирности, которое придаст телу блинов нежной текстуры.

  • Соль . Щепотка соли для баланса вкуса.

  • Кукурузный крахмал. Три столовых ложки этого ингредиента заменят традиционную муку, снижая калорийность.

  • Сахар . Треть чайной ложки для лёгкой сладости (по желанию).

Пошаговый рецепт приготовления

  • Все продукты должны быть комнатной температуры. Это позволит легче сбить тесто и обеспечит равномерную консистенцию.

  • В большой миске смешайте яйца, молоко и соль. Взбейте смесь до однородного состояния, чтобы избежать комочков. Для этого можно использовать венчик или миксер на низкой скорости.

  • Добавьте крахмал. Кукурузный крахмал вводится постепенно. Всыпать его по одной ложке, тщательно перемешивая после каждого добавления. Крахмал не только уменьшает калорийность блюда, но и делает блины более нежными и эластичными.

  • Для тех, кто любит солод блины добавьте сахар. Если вы соблюдаете строгую диету, этот ингредиент можно пропустить или заменить на натуральный подсластитель, например стевию.

  • Поставьте сковороду на средний огонь и дайте хорошо нагреться. Если у вас есть сковорода с антипригарным покрытием, дополнительный жир не требуется. Выливайте тесто порциями, формируя тонкие блины. Жарьте их по 1–2 минуты с каждой стороны до появления золотистой корочки.

Готовые блины подавайте горячими. Они отлично сочетаются с низкокалорийными начинками: натуральным йогуртом, ягодами, медом или даже авокадо. Для тех, кто не боится немного повысить калорийность, можно добавить соленую рыбу, икру или кусочек сливочного масла.

Почему стоит попробовать этот рецепт

  • Здоровый выбор. Благодаря отсутствию муки блины имеют низкий гликемический индекс и меньше калорий.
  • Легкость приготовления. Простой набор ингредиентов и минимум времени на кухне.
  • Разнообразие. Эти блины можно подавать как со сладкими, так и солеными начинками.

Этот рецепт диетических блинчиков станет идеальным выбором для тех, кто хочет питаться полезно, но не готов отказываться от любимых блюд. Они отлично подойдут как для завтрака, так и для легкого ужина, позволяя наслаждаться вкусом без ущерба для фигуры.

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