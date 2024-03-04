Дорадо запеченная в духовке с лимоном и базиликом: рецепт роскошного и диетического блюда

Дорадо – это морская рыба с нежным белым мясом и небольшим количеством косточек. Достаточно просто посыпать ее специями, нафаршировать лимоном, базиликом и запечь в духовке. Рыбка хорошо пропекается и получается нежной, ароматной и сочной.