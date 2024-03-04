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Дорадо запеченная в духовке с лимоном и базиликом: рецепт роскошного и диетического блюда

Время готовки
1 час
Пищевая ценность на 100 г
101 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
417
Время на прочтение
1 мин
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Дорадо запеченная в духовке с лимоном и базиликом: рецепт роскошного и диетического блюда

Дорадо запеченная в духовке с лимоном и базиликом / Фото: Credits

Дорадо – это морская рыба с нежным белым мясом и небольшим количеством косточек. Достаточно просто посыпать ее специями, нафаршировать лимоном, базиликом  и запечь в духовке. Рыбка хорошо пропекается и получается нежной, ароматной и сочной.

Ингредиенты

дорадо
2 шт.
лимон
1 шт.
оливковое масло
5 ст. л.
розмарин сушеный
0,5 ч. л.
базилик свежий
4 веточки
перец черный молотый
соль
  1. Рыбу очистите от чешуи, обрежьте плавники, удалите внутренности и жабры. Промойте и обсушите бумажным полотенцем.
  2. Сделайте 3-4 надреза с одной стороны и натрите ее перцем и солью.
  3. Оливковое масло смешайте с розмарином и промажьте рыбу с двух сторон. Оставьте мариноваться 20 минут.
  4. Лимон нарежьте на дольки.
  5. В каждый надрез вложите дольку лимона, а в брюшко пару долек и базилик.
  6. Выложите рыбу на противень застеленный пергаментом. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 190 градусов 20-25 минут. Выложите на блюдо и украсьте овощами или зеленью.

Совет: 

  • Специи используйте по своему вкусу. 
  • Базилик можна заменить на любую другую ароматную зелень

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