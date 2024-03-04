Дорадо запеченная в духовке с лимоном и базиликом: рецепт роскошного и диетического блюда

Дорадо – это морская рыба с нежным белым мясом и небольшим количеством косточек. Достаточно просто посыпать ее специями, нафаршировать лимоном, базиликом и запечь в духовке. Рыбка хорошо пропекается и получается нежной, ароматной и сочной.
Ингредиенты
- дорадо
- 2 шт.
- лимон
- 1 шт.
- оливковое масло
- 5 ст. л.
- розмарин сушеный
- 0,5 ч. л.
- базилик свежий
- 4 веточки
- перец черный молотый
- соль
- Рыбу очистите от чешуи, обрежьте плавники, удалите внутренности и жабры. Промойте и обсушите бумажным полотенцем.
- Сделайте 3-4 надреза с одной стороны и натрите ее перцем и солью.
- Оливковое масло смешайте с розмарином и промажьте рыбу с двух сторон. Оставьте мариноваться 20 минут.
- Лимон нарежьте на дольки.
- В каждый надрез вложите дольку лимона, а в брюшко пару долек и базилик.
- Выложите рыбу на противень застеленный пергаментом. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 190 градусов 20-25 минут. Выложите на блюдо и украсьте овощами или зеленью.
Совет:
- Специи используйте по своему вкусу.
- Базилик можна заменить на любую другую ароматную зелень
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