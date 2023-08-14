Если кабачки переросли, готовим из них вкусные оладьи за 15 минут

Какое блюдо приготовить из кабачков? Для консервации большие кабачки не годятся, а для приготовления оладий они подходят просто идеально.

Ингредиенты для приготовления кабачковых оладий:

На один кабачок среднего размера:

одно яйцо,

кефир – половина стакана,

мука – 5 столовых ложек;

сода – половина чайной ложки.

соль – по вкусу,

чеснок – пару зубчиков,

специи- по вкусу.

Как приготовить вкусные оладьи кабачковые за 15 минут

Мгновенные кабачки чистим от кожуры и семян, натираем на большой терке.

Кефир берем комнатную температуру или можно немного подогреть. Добавляем в него соль, соду, яйцо и муку.

Смесь тщательно перемешиваем и добавляем тертый кабачок. Если тесто выходит жидким, добавьте еще пару столовых ложек муки.

Можно добавить выжатый чеснок, специи и зелень. На тесто потрачено не больше 10 минут, поэтому такой вариант оладий подойдет для быстрого завтрака или перекуса.

На разогретую сковороду столовой ложкой выкладываем кабачковое тесто. Обжаривать кабачковые оладьи нужно с двух сторон. Жарим оладьи на растительном масле на небольшом огне минут 5.

Готовые кабачковые оладьи немного увеличатся и должны стать рыхлыми и золотистыми. Подавать блюдо нужно теплым вместе со сметаной.

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