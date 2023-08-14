Если кабачки переросли, готовим из них вкусные оладьи за 15 минут

Рецепт пышных вкусных оладий из переросших кабачков
Какое блюдо приготовить из кабачков? Для консервации большие кабачки не годятся, а для приготовления оладий они подходят просто идеально.
Ингредиенты для приготовления кабачковых оладий:
На один кабачок среднего размера:
- одно яйцо,
- кефир – половина стакана,
- мука – 5 столовых ложек;
- сода – половина чайной ложки.
- соль – по вкусу,
- чеснок – пару зубчиков,
- специи- по вкусу.
Как приготовить вкусные оладьи кабачковые за 15 минут
- Мгновенные кабачки чистим от кожуры и семян, натираем на большой терке.
- Кефир берем комнатную температуру или можно немного подогреть. Добавляем в него соль, соду, яйцо и муку.
- Смесь тщательно перемешиваем и добавляем тертый кабачок. Если тесто выходит жидким, добавьте еще пару столовых ложек муки.
- Можно добавить выжатый чеснок, специи и зелень. На тесто потрачено не больше 10 минут, поэтому такой вариант оладий подойдет для быстрого завтрака или перекуса.
- На разогретую сковороду столовой ложкой выкладываем кабачковое тесто. Обжаривать кабачковые оладьи нужно с двух сторон. Жарим оладьи на растительном масле на небольшом огне минут 5.
Готовые кабачковые оладьи немного увеличатся и должны стать рыхлыми и золотистыми. Подавать блюдо нужно теплым вместе со сметаной.
Читайте также: