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Если кабачки переросли, готовим из них вкусные оладьи за 15 минут

Время готовки
15 минут
Пищевая ценность на 100 г
95 ккал
Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
682
Время на прочтение
1 мин
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Если кабачки переросли, готовим из них вкусные оладьи за 15 минут

Кабачковые оладьи

Рецепт пышных вкусных оладий из переросших кабачков

Какое блюдо приготовить из кабачков? Для консервации большие кабачки не годятся, а для приготовления оладий они подходят просто идеально.

Ингредиенты для приготовления кабачковых оладий:

На один кабачок среднего размера:

  • одно яйцо,
  • кефир – половина стакана,
  • мука – 5 столовых ложек;
  • сода – половина чайной ложки.
  • соль – по вкусу,
  • чеснок – пару зубчиков,
  • специи- по вкусу.

Как приготовить вкусные оладьи кабачковые за 15 минут

  • Мгновенные кабачки чистим от кожуры и семян, натираем на большой терке.
  • Кефир берем комнатную температуру или можно немного подогреть. Добавляем в него соль, соду, яйцо и муку.
  • Смесь тщательно перемешиваем и добавляем тертый кабачок. Если тесто выходит жидким, добавьте еще пару столовых ложек муки.
  • Можно добавить выжатый чеснок, специи и зелень. На тесто потрачено не больше 10 минут, поэтому такой вариант оладий подойдет для быстрого завтрака или перекуса.
  • На разогретую сковороду столовой ложкой выкладываем кабачковое тесто. Обжаривать кабачковые оладьи нужно с двух сторон. Жарим оладьи на растительном масле на небольшом огне минут 5. 

Готовые кабачковые оладьи немного увеличатся и должны стать рыхлыми и золотистыми. Подавать блюдо нужно теплым вместе со сметаной.

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Дата публикации
Просмотры
682
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