Если вы не готовили котлетки из тыквы – попробуйте, это очень вкусно

Что приготовить из тыквы.
Обычно вкусные котлеты – это котлеты из мяса. Но этот рецепт необычен тем, что среди основных ингредиентов – тыква. Рассказываем, как приготовить вкусные тыквенные котлеты.
Ингредиенты:
- очищенная тыква – 550 г
- картофель – 350 г
- лук – 1 шт.
- растительное масло для жарки – 1-2 ч. л.
- мука овсяная или пшеничная – 1-2 ст. л.
- сухари панировочные – 100-150 г.
- соль – по вкусу
- молотый черный перец – по вкусу
- специи – по вкусу.
- чеснок – 1-2 зубчика
Приготовление:
- Измельчите в блендере или натрите на терке картофель и репчатый лук. Тщательно все перемешайте. Лук не позволит картофелю потемнеть.
- Измельчите в блендере тыкву и добавьте ее в картофельно-луковую массу. Посолите, тщательно все перемешайте и оставьте смесь на 5-10 минут, чтобы овощи пустили сок.
- Слейте весь выделившийся сок. Овощная смесь должна оставаться немного влажной, так котлеты получатся сочными.
- Добавьте измельченный чеснок, специи (молотый черный перец, немного паприки и хмели-сунели), свежую зелень по вкусу. Тщательно все перемешайте.
- Помешивая смесь, порциями добавьте муку. Ориентируйтесь на сочность компонентов, как только смесь станет вязкой, чтобы было удобно формировать из нее котлеты, тыквенный фарш готов.
- Оставьте смесь на 10-15 минут при комнатной температуре, чтобы она настоялась и стала еще однороднее.
- Сформируйте небольшие котлеты. Обваляйте их в панировочных сухарях.
- Разогрейте небольшое количество растительного масла и на среднем огне обжарьте подготовленные котлеты по 2-3 минуты с двух сторон до золотистого цвета.
- Выложите тыквенные котлеты в смазанную маслом форму для запекания. Поместите в разогретую до 200 градусов духовку и выпекайте до готовности 20-30 минут.
Подавать можно со сметаной или любым соусом по вашему вкусу. Приятного аппетита.
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