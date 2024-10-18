Если вы не готовили котлетки из тыквы – попробуйте, это очень вкусно

Что приготовить из тыквы.

Обычно вкусные котлеты – это котлеты из мяса. Но этот рецепт необычен тем, что среди основных ингредиентов – тыква. Рассказываем, как приготовить вкусные тыквенные котлеты.

Ингредиенты:

очищенная тыква – 550 г

картофель – 350 г

лук – 1 шт.

растительное масло для жарки – 1-2 ч. л.

мука овсяная или пшеничная – 1-2 ст. л.

сухари панировочные – 100-150 г.

соль – по вкусу

молотый черный перец – по вкусу

специи – по вкусу.

чеснок – 1-2 зубчика

Приготовление:

Измельчите в блендере или натрите на терке картофель и репчатый лук. Тщательно все перемешайте. Лук не позволит картофелю потемнеть.

Измельчите в блендере тыкву и добавьте ее в картофельно-луковую массу. Посолите, тщательно все перемешайте и оставьте смесь на 5-10 минут, чтобы овощи пустили сок.

Слейте весь выделившийся сок. Овощная смесь должна оставаться немного влажной, так котлеты получатся сочными.

Добавьте измельченный чеснок, специи (молотый черный перец, немного паприки и хмели-сунели), свежую зелень по вкусу. Тщательно все перемешайте.

Помешивая смесь, порциями добавьте муку. Ориентируйтесь на сочность компонентов, как только смесь станет вязкой, чтобы было удобно формировать из нее котлеты, тыквенный фарш готов.

Оставьте смесь на 10-15 минут при комнатной температуре, чтобы она настоялась и стала еще однороднее.

Сформируйте небольшие котлеты. Обваляйте их в панировочных сухарях.

Разогрейте небольшое количество растительного масла и на среднем огне обжарьте подготовленные котлеты по 2-3 минуты с двух сторон до золотистого цвета.

Выложите тыквенные котлеты в смазанную маслом форму для запекания. Поместите в разогретую до 200 градусов духовку и выпекайте до готовности 20-30 минут.

Подавать можно со сметаной или любым соусом по вашему вкусу. Приятного аппетита.

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