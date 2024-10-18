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Если вы не готовили котлетки из тыквы – попробуйте, это очень вкусно

Время готовки
1 ч. 5 мин.
Пищевая ценность на 100 г
351 ккал
Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
267
Время на прочтение
2 мин
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Если вы не готовили котлетки из тыквы – попробуйте, это очень вкусно

Тыквенные котлеты

Что приготовить из тыквы.

Обычно вкусные котлеты – это котлеты из мяса. Но этот рецепт необычен тем, что среди основных ингредиентов – тыква. Рассказываем, как приготовить вкусные тыквенные котлеты.

Ингредиенты:

  • очищенная тыква – 550 г
  • картофель – 350 г
  • лук – 1 шт.
  • растительное масло для жарки – 1-2 ч. л.
  • мука овсяная или пшеничная – 1-2 ст. л.
  • сухари панировочные – 100-150 г.
  • соль – по вкусу
  • молотый черный перец – по вкусу
  • специи – по вкусу.
  • чеснок – 1-2 зубчика

Приготовление:

  • Измельчите в блендере или натрите на терке картофель и репчатый лук. Тщательно все перемешайте. Лук не позволит картофелю потемнеть.
  • Измельчите в блендере тыкву и добавьте ее в картофельно-луковую массу. Посолите, тщательно все перемешайте и оставьте смесь на 5-10 минут, чтобы овощи пустили сок.
  • Слейте весь выделившийся сок. Овощная смесь должна оставаться немного влажной, так котлеты получатся сочными.
  • Добавьте измельченный чеснок, специи (молотый черный перец, немного паприки и хмели-сунели), свежую зелень по вкусу. Тщательно все перемешайте.
  • Помешивая смесь, порциями добавьте муку. Ориентируйтесь на сочность компонентов, как только смесь станет вязкой, чтобы было удобно формировать из нее котлеты, тыквенный фарш готов.
  • Оставьте смесь на 10-15 минут при комнатной температуре, чтобы она настоялась и стала еще однороднее.
  • Сформируйте небольшие котлеты. Обваляйте их в панировочных сухарях.
  • Разогрейте небольшое количество растительного масла и на среднем огне обжарьте подготовленные котлеты по 2-3 минуты с двух сторон до золотистого цвета.
  • Выложите тыквенные котлеты в смазанную маслом форму для запекания. Поместите в разогретую до 200 градусов духовку и выпекайте до готовности 20-30 минут.

Подавать можно со сметаной или любым соусом по вашему вкусу. Приятного аппетита.

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