Вторые блюда
100
1 мин

Это самый вкусный и самый простой ужин из курицы, который вы когда-либо готовили: попробуйте и не пожалеете

Простой, сочный рецепт курицы в духовке с помидорами, творогом и сметаной на ужин.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Время приготовления
45 минут
Пищевая ценность на 100 г
160 ккал
Самый вкусный рецепт из курицы на ужин

Самый вкусный рецепт из курицы на ужин / © pexels.com

Куриное филе по этому рецепту готовится очень быстро, а все ингредиенты можно приготовить буквально за 10 минут. Рецептом поделились на сайте «Господинька».

Ингредиенты

куриное филе
2 шт.
соль
по вкусу
черный молотый перец
щепотка
масло
1-2 ст. ложки
помидоры
1-2 шт.
зелень
2 веточки
яйца
2 шт.
сухие итальянские травы
0,5 ч. ложки
лимонный перец
0,5 ч. ложки
сухой молотый чеснок
0,5 ч. ложки
сметана
7 ст. ложки
твердый сыр
70г

Процесс приготовления:

  1. Куриное филе порезать маленькими кубиками. Сразу посолить и поперчить.

  2. В форму залить немного масла, чтобы смазать дно и бока. Выложить курицу ровным слоем.

  3. В миску выбить яйца, посолить, добавить все специи, положить сметану и натертый сыр (2/3 от общей массы), перемешать для однородности. Залить курицу.

  4. Помидоры нарезать тонкими кружочками, выложить сверху на заливку и присыпать оставшимся твердым сыром. Накрыть форму фольгой и поставить в разогретую до 200 градусов духовку на 25 минут. Затем снять духовку и поставить еще на 10 минут для корочки.

Приятного аппетита!

