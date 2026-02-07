- Дата публикации
Категория
- Вторые блюда
- 100
- 1 мин
Это самый вкусный и самый простой ужин из курицы, который вы когда-либо готовили: попробуйте и не пожалеете
Простой, сочный рецепт курицы в духовке с помидорами, творогом и сметаной на ужин.
Куриное филе по этому рецепту готовится очень быстро, а все ингредиенты можно приготовить буквально за 10 минут. Рецептом поделились на сайте «Господинька».
Ингредиенты
- куриное филе
- 2 шт.
- соль
- по вкусу
- черный молотый перец
- щепотка
- масло
- 1-2 ст. ложки
- помидоры
- 1-2 шт.
- зелень
- 2 веточки
- яйца
- 2 шт.
- сухие итальянские травы
- 0,5 ч. ложки
- лимонный перец
- 0,5 ч. ложки
- сухой молотый чеснок
- 0,5 ч. ложки
- сметана
- 7 ст. ложки
- твердый сыр
- 70г
Процесс приготовления:
Куриное филе порезать маленькими кубиками. Сразу посолить и поперчить.
В форму залить немного масла, чтобы смазать дно и бока. Выложить курицу ровным слоем.
В миску выбить яйца, посолить, добавить все специи, положить сметану и натертый сыр (2/3 от общей массы), перемешать для однородности. Залить курицу.
Помидоры нарезать тонкими кружочками, выложить сверху на заливку и присыпать оставшимся твердым сыром. Накрыть форму фольгой и поставить в разогретую до 200 градусов духовку на 25 минут. Затем снять духовку и поставить еще на 10 минут для корочки.
Приятного аппетита!