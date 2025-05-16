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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Вторые блюда
Количество просмотров
354
Время на прочтение
1 мин

Фирменные хот-доги от победительницы "МастерШеф 14": добавьте эти ингредиенты для особого вкуса

Если вы хотите приготовить вкусные хот-доги к ужину, попробуйте добавить к ним эти ингредиенты.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Время приготовления
43 минуты
Пищевая ценность на 100 г
2171 ккал
Вкусные хот-доги: рецепт

Вкусные хот-доги: рецепт / © unsplash.com

Победительница 14-го сезона украинского кулинарного шоу "МастерШеф" Наталья Никишина раскрыла на своей странице в Instagram секретный рецепт хот-дога.

Ингредиенты

булочка
1 шт.
сосиска молочная
1 шт.
салат айсберг
несколько листочков
морковь по-корейски
по вкусу
бекон
4 шт.
мука пшеничная
25г
молоко
250г
сливочное масло
20г
жир из бекона
по вкусу
сыр чеддер
130г

Процесс приготовления:

  1. Бекон нарезаем тонкими полосками и обжариваем на среднем огне до хрустящей текстуры. В оставшийся от бекона жир добавляем сливочное масло и муку, обжариваем смесь до светло-коричневого оттенка.

  2. Затем вливаем молоко и добавляем сыр, тщательно перемешивая до полного расплавления сыра и загустения соуса. Молочную сосиску обжариваем до появления легкой золотистой корочки.

  3. Для сбора хот-дога булочку рекомендуется немного подогреть или поджарить на гриле. Ее промазываем сырным соусом, выкладываем свежий айсберг и морковь по-корейски. Сверху кладем горячую сосиску, добавляем соусы — горчицу, майонез и кетчуп — и щедро посыпаем хрустящими полосками бекона.

Приятного аппетита!

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Дата публикации
Количество просмотров
354
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