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Фирменные хот-доги от победительницы "МастерШеф 14": добавьте эти ингредиенты для особого вкуса
Если вы хотите приготовить вкусные хот-доги к ужину, попробуйте добавить к ним эти ингредиенты.
Победительница 14-го сезона украинского кулинарного шоу "МастерШеф" Наталья Никишина раскрыла на своей странице в Instagram секретный рецепт хот-дога.
Ингредиенты
- булочка
- 1 шт.
- сосиска молочная
- 1 шт.
- салат айсберг
- несколько листочков
- морковь по-корейски
- по вкусу
- бекон
- 4 шт.
- мука пшеничная
- 25г
- молоко
- 250г
- сливочное масло
- 20г
- жир из бекона
- по вкусу
- сыр чеддер
- 130г
Процесс приготовления:
Бекон нарезаем тонкими полосками и обжариваем на среднем огне до хрустящей текстуры. В оставшийся от бекона жир добавляем сливочное масло и муку, обжариваем смесь до светло-коричневого оттенка.
Затем вливаем молоко и добавляем сыр, тщательно перемешивая до полного расплавления сыра и загустения соуса. Молочную сосиску обжариваем до появления легкой золотистой корочки.
Для сбора хот-дога булочку рекомендуется немного подогреть или поджарить на гриле. Ее промазываем сырным соусом, выкладываем свежий айсберг и морковь по-корейски. Сверху кладем горячую сосиску, добавляем соусы — горчицу, майонез и кетчуп — и щедро посыпаем хрустящими полосками бекона.
Приятного аппетита!