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Французская классика: рецепт вкусного ленивого жульена

Время готовки
45 минут
Пищевая ценность на 100 г
148 ккал
Дата публикации
Просмотры
118
Время на прочтение
1 мин
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Французская классика: рецепт вкусного ленивого жульена

Ленивый жульен / Фото: www.credits

Французы разбираются в еде, поэтому этот рецепт жульена станет вашим любимым. Приготовьте это блюдо и вы не останетесь безразличными.

Ингредиенты

куриное филе
2 шт
шампиньоны
300 г
брокколи
1 кочан
помидоры
2 шт
моцарелла
70 г
Шпинат
20 г
сметана
2.5 ст. л.
яйца
2 шт
чеснок
3 зубчика
мускатный орех молотый
красный перец молотый
черный перец молотый
соль
масло

Приготовление

  1. Помойте и нарежьте небольшими кусочками куриное филе.
  2. Шампиньоны и момидоры нарежьте ломтиками.
  3. Брокколи разделите на соцветия.
  4. Смажьте форму растительным маслом, выложите в один слой мясо, поверх него грибы, брокколи и помидоры.
  5. Смешайте яйца, сметану, измельченный чеснок, мускатный орех, красный и черный перец, соль.
  6. Залейте яичной заправкой мясо с овощами, выложите сверху кусочки моцареллы и листьев шпината.
  7. Запекайте в разогретой до 200°С духовке 30 минут.
@_kryvol_ Готовим, немного #украина #ukraine #еда #готовим ♬ Theme from "A Summer Place" — Percy Faith And His Orchestra

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Дата публикации
Просмотры
118
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