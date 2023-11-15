Французская классика: рецепт вкусного ленивого жульена

Французы разбираются в еде, поэтому этот рецепт жульена станет вашим любимым. Приготовьте это блюдо и вы не останетесь безразличными.
Ингредиенты
- куриное филе
- 2 шт
- шампиньоны
- 300 г
- брокколи
- 1 кочан
- помидоры
- 2 шт
- моцарелла
- 70 г
- Шпинат
- 20 г
- сметана
- 2.5 ст. л.
- яйца
- 2 шт
- чеснок
- 3 зубчика
- мускатный орех молотый
- красный перец молотый
- черный перец молотый
- соль
- масло
Приготовление
- Помойте и нарежьте небольшими кусочками куриное филе.
- Шампиньоны и момидоры нарежьте ломтиками.
- Брокколи разделите на соцветия.
- Смажьте форму растительным маслом, выложите в один слой мясо, поверх него грибы, брокколи и помидоры.
- Смешайте яйца, сметану, измельченный чеснок, мускатный орех, красный и черный перец, соль.
- Залейте яичной заправкой мясо с овощами, выложите сверху кусочки моцареллы и листьев шпината.
- Запекайте в разогретой до 200°С духовке 30 минут.
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