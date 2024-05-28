Готовятся проще, чем жареный картофель, а смакуют идеально: рецепт куриных окорочков

Куриные окорочка в апельсиновом соусе с розмарином – это блюдо, которое имеет изысканный вид и необычайный вкус. Но готовится она проще простого.

В качестве гарнира к таким запеченным куриным бедрам лучше всего подойдет рис, картофель или легкий овощной салат. Хотя на первый взгляд может показаться, что блюдо готовится с трудом, однако рецепт настолько прост, что с ним справится даже начинающий.

Ингредиенты окорочка куриные 6 шт большие апельсины 2 шт розмарин 4 веточки соевый соус 2 столовые ложки чеснок 3 зубчика сахар 1 столовая ложка соль, черный перец по вкусу

Процесс приготовления прост:

Вымойте и подсушите все продукты при необходимости. Приготовьте маринад для мяса: из 1,5 апельсина выжмите сок, добавьте соевый соус, измельченный чеснок, соль, перец и сахар. Хорошо размешайте. В жаропрочную форму выложите куриные бедра одним слоем, а затем залейте их маринадом. Сверху выложите веточки розмарина и порезанную половину апельсина. Форму накройте фольгой и поставьте в холодильник на 1 час. Разогрейте духовку до 200 градусов, поставьте внутрь форму и запекайте 30 минут. Затем снимите фольгу и продолжайте запекание еще 25 минут. Время от времени поливайте бедра соусом из формы.

Подавать курочку нужно горячей. Приятного аппетита!