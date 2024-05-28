Готовятся проще, чем жареный картофель, а смакуют идеально: рецепт куриных окорочков

Куриные окорочка в апельсиновом соусе с розмарином – это блюдо, которое имеет изысканный вид и необычайный вкус. Но готовится она проще простого.
В качестве гарнира к таким запеченным куриным бедрам лучше всего подойдет рис, картофель или легкий овощной салат. Хотя на первый взгляд может показаться, что блюдо готовится с трудом, однако рецепт настолько прост, что с ним справится даже начинающий.
Ингредиенты
- окорочка куриные
- 6 шт
- большие апельсины
- 2 шт
- розмарин
- 4 веточки
- соевый соус
- 2 столовые ложки
- чеснок
- 3 зубчика
- сахар
- 1 столовая ложка
- соль, черный перец
- по вкусу
Процесс приготовления прост:
- Вымойте и подсушите все продукты при необходимости.
- Приготовьте маринад для мяса: из 1,5 апельсина выжмите сок, добавьте соевый соус, измельченный чеснок, соль, перец и сахар. Хорошо размешайте.
- В жаропрочную форму выложите куриные бедра одним слоем, а затем залейте их маринадом. Сверху выложите веточки розмарина и порезанную половину апельсина.
- Форму накройте фольгой и поставьте в холодильник на 1 час.
- Разогрейте духовку до 200 градусов, поставьте внутрь форму и запекайте 30 минут. Затем снимите фольгу и продолжайте запекание еще 25 минут. Время от времени поливайте бедра соусом из формы.
Подавать курочку нужно горячей. Приятного аппетита!