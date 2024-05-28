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Готовятся проще, чем жареный картофель, а смакуют идеально: рецепт куриных окорочков

Время готовки
1 ч. 55 мин.
Пищевая ценность на 100 г
232 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
343
Время на прочтение
1 мин
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Готовятся проще, чем жареный картофель, а смакуют идеально: рецепт куриных окорочков

Как замариновать куриные бедра для запекания / Фото: pixabay.com

Куриные окорочка в апельсиновом соусе с розмарином – это блюдо, которое имеет изысканный вид и необычайный вкус. Но готовится она проще простого.

В качестве гарнира к таким запеченным куриным бедрам лучше всего подойдет рис, картофель или легкий овощной салат. Хотя на первый взгляд может показаться, что блюдо готовится с трудом, однако рецепт настолько прост, что с ним справится даже начинающий.

Ингредиенты

окорочка куриные
6 шт
большие апельсины
2 шт
розмарин
4 веточки
соевый соус
2 столовые ложки
чеснок
3 зубчика
сахар
1 столовая ложка
соль, черный перец
по вкусу

Процесс приготовления прост:

  1. Вымойте и подсушите все продукты при необходимости.
  2. Приготовьте маринад для мяса: из 1,5 апельсина выжмите сок, добавьте соевый соус, измельченный чеснок, соль, перец и сахар. Хорошо размешайте.
  3. В жаропрочную форму выложите куриные бедра одним слоем, а затем залейте их маринадом. Сверху выложите веточки розмарина и порезанную половину апельсина.
  4. Форму накройте фольгой и поставьте в холодильник на 1 час.
  5. Разогрейте духовку до 200 градусов, поставьте внутрь форму и запекайте 30 минут. Затем снимите фольгу и продолжайте запекание еще 25 минут. Время от времени поливайте бедра соусом из формы.

Подавать курочку нужно горячей. Приятного аппетита!

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