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Говядина тушеная в красном вине с картофелем и тыквой

Время готовки
2 часа
Пищевая ценность на 100 г
176 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
401
Время на прочтение
1 мин
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Говядина тушеная в красном вине с картофелем и тыквой

Говядина тушеная в красном вине с картофелем и тыквой / Фото: Credits

Вкус блюда зависит от тыквы, она должна быть сочной, ароматной и ярко-оранжевой. Обжарьте мясо до золотистой корочки, добавьте овощи, а затем протушите в красном вине. У вас выйдет вкусное, сочное и нежное блюдо.

Ингредиенты

говядина
1 кг
картофель
300 г
морковь
2 шт.
лук репчатый
1 шт.
чеснок
2 зубчика
тыква
400 г
вино красное сухое
150 г
мясной бульон
1 стакан
томатная паста
1,5 ст. л.
мука
1 ст. л.
смесь итальянских трав
0,5 ч. л.
лавровый лист
1 шт.
соль
растительное масло
перец черный молотый
  1. Мясо вымойте, обсушите бумажным полотенцем. Нарежьте его небольшими кубиками, обваляйте в муке и обжарьте с двух сторон до золотистого цвета. Переложите в другую посуду.
  2. Лук и чеснок очистите и мелко нарежьте. 
  3. Морковь очистите и нарежьте тонкими кружками.
  4. Тыкву очистите от кожицы и семян, картофель нужно также очистить и нарезать небольшими кубиками.
  5. В сковороду влейте вино и мясной бульон. Добавьте пасту, перемешайте. Выложите мясо, картофель, тыкву, морковь, лук, чеснок, смесь трав, лавровый лист, перец и соль. Перемешайте.
  6. Накройте крышкой и тушите час-полтора на небольшом огне. Не перемешивайте.

Советы:

  • Мясной бульон можно использовать любой: говяжий, свиной или куриный, или разбавить в воде бульонный кубик.

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