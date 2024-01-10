Говядина тушеная в красном вине с картофелем и тыквой

Вкус блюда зависит от тыквы, она должна быть сочной, ароматной и ярко-оранжевой. Обжарьте мясо до золотистой корочки, добавьте овощи, а затем протушите в красном вине. У вас выйдет вкусное, сочное и нежное блюдо.