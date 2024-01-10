Говядина тушеная в красном вине с картофелем и тыквой

Вкус блюда зависит от тыквы, она должна быть сочной, ароматной и ярко-оранжевой. Обжарьте мясо до золотистой корочки, добавьте овощи, а затем протушите в красном вине. У вас выйдет вкусное, сочное и нежное блюдо.
Ингредиенты
- говядина
- 1 кг
- картофель
- 300 г
- морковь
- 2 шт.
- лук репчатый
- 1 шт.
- чеснок
- 2 зубчика
- тыква
- 400 г
- вино красное сухое
- 150 г
- мясной бульон
- 1 стакан
- томатная паста
- 1,5 ст. л.
- мука
- 1 ст. л.
- смесь итальянских трав
- 0,5 ч. л.
- лавровый лист
- 1 шт.
- соль
- растительное масло
- перец черный молотый
- Мясо вымойте, обсушите бумажным полотенцем. Нарежьте его небольшими кубиками, обваляйте в муке и обжарьте с двух сторон до золотистого цвета. Переложите в другую посуду.
- Лук и чеснок очистите и мелко нарежьте.
- Морковь очистите и нарежьте тонкими кружками.
- Тыкву очистите от кожицы и семян, картофель нужно также очистить и нарезать небольшими кубиками.
- В сковороду влейте вино и мясной бульон. Добавьте пасту, перемешайте. Выложите мясо, картофель, тыкву, морковь, лук, чеснок, смесь трав, лавровый лист, перец и соль. Перемешайте.
- Накройте крышкой и тушите час-полтора на небольшом огне. Не перемешивайте.
Советы:
- Мясной бульон можно использовать любой: говяжий, свиной или куриный, или разбавить в воде бульонный кубик.
Читайте также:
- Пряная ветчина в апельсиново-медовой глазури: очень простой рецепт
- Колбаски из фарша в духовке: интересная идея для семейного ужина
- Мясо по-албански: необычный рецепт