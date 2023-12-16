Говядина запеченная с яблоками: простой, но эффектный рецепт

Этот рецепт предназначен для любителей вкусных, горячих блюд с добавлением фруктов. Для приготовления: кусочки мяса, лука и яблоки предварительно обжариваются на сковороде, а затем заливаются вином и запекаются в духовке.
Ингредиенты
- говядина филе
- 500 г
- лук репчатый
- 2 шт.
- яблоки
- 3 шт.
- вино белое
- 200 мл.
- вода
- 100 мл.
- горчица дижонская
- 2 ст. л.
- приправа овощная
- 1 ст. л.
- перец черный молотый
- соль
- растительное масло
- 2 ст. л.
- Говядину промойте и обсушите бумажным полотенцем. Нарежьте кусочками, посыпьте приправой и обжарьте на масле с обеих сторон на сильном огне 10 минут.
- Выложите в форму для запекания.
- Лук очистите и нарежьте полукольцами.
- Яблоки нарежьте небольшими ломтиками, удалив сердцевину.
- Обжарьте лук в той же сковороде, где готовилось мясо, добавьте яблоки. Обжаривайте, пока лук не станет золотистым, затем добавьте горчицу, соль, перец, воду и вино. Перемешайте и вылейте в мясо.
- Форму накройте фольгой и отправьте в заранее разогретую духовку до 180 градусов на 40 минут.
- Затем фольгу снимите и запекайте еще 10 минут до зарумянивания мяса.
Советы:
- Яблоки используйте кисло-сладкие.
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