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Говядина запеченная с яблоками: простой, но эффектный рецепт

Время готовки
1 ч. 20 мин.
Пищевая ценность на 100 г
157 ккал
Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
186
Время на прочтение
1 мин
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Говядина запеченная с яблоками: простой, но эффектный рецепт

Говядина запеченная с яблоками / Фото: Credits

Этот рецепт предназначен для любителей вкусных, горячих блюд с добавлением фруктов. Для приготовления:  кусочки мяса, лука и яблоки предварительно обжариваются на сковороде, а затем заливаются вином и запекаются в духовке.

Ингредиенты

говядина филе
500 г
лук репчатый
2 шт.
яблоки
3 шт.
вино белое
200 мл.
вода
100 мл.
горчица дижонская
2 ст. л.
приправа овощная
1 ст. л.
перец черный молотый
соль
растительное масло
2 ст. л.
  1. Говядину промойте и обсушите бумажным полотенцем. Нарежьте кусочками, посыпьте приправой и обжарьте на масле с обеих сторон на сильном огне 10 минут.
  2. Выложите в форму для запекания.
  3. Лук очистите и нарежьте полукольцами.
  4. Яблоки нарежьте небольшими ломтиками, удалив сердцевину.
  5. Обжарьте лук в той же сковороде, где готовилось мясо, добавьте яблоки. Обжаривайте, пока лук не станет золотистым, затем добавьте горчицу, соль, перец, воду и вино. Перемешайте и вылейте в мясо.
  6. Форму накройте фольгой  и отправьте в заранее разогретую духовку до 180 градусов на 40 минут.
  7. Затем фольгу снимите и запекайте еще 10 минут до зарумянивания мяса.

Советы:

  • Яблоки используйте кисло-сладкие.

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Дата публикации
Просмотры
186
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