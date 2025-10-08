- Дата публикации
-
- Категория
- Вторые блюда
- Количество просмотров
- 97
- Время на прочтение
- 1 мин
Греческая классика на вашей тарелке: нежная мусака с баклажанами и фаршем
Мусака — это легендарное греческое блюдо, напоминающее сытную запеканку. Сочные слои запеченных баклажанов сочетаются с ароматным фаршем и свежими овощами. Все это покрывают нежным сливочным соусом, присыпают золотистым творогом и запекают до идеальной корочки.
В итоге вы получаете нежное, ароматное и очень питательное блюдо, которое идеально подходит как для обыденного семейного ужина, так и для праздничного застолья.
Ингредиенты
- баклажаны
- 1 кг
- картофель
- 800г
- фарш (свинина и говядина)
- 400г
- помидоры
- 400г
- томатная паста
- 2 ст. ложки
- яйца
- 3 шт.
- молоко
- 125 мл
- моцарелла
- 200г
- мускатный орех
- щепотка
- лук
- 200г
- чеснок
- 2 зубчика
- перец
- полчайной ложки
- соль
- 1 ст. ложка
- оливковое масло
- 5 ст. ложек
- розмарин, шалфей, тимьян
- 1 ч. ложка
Процесс приготовления:
Баклажаны промойте и нарежьте кружочками толщиной около 1 см. Посолите и оставьте на 10 минут, чтобы немного пустили сок.
Картошку сварите “в мундире” до готовности. Лук очистите и мелко нашинкуйте кубиком, а чеснок измельчите ножом или через пресс.
Перекрутите помидоры на мясорубке или натрите на большой терке. На столовой ложке оливкового масла протушите лук до прозрачности, добавьте фарш и ароматные травы. Обжаривайте 4–5 минут, постоянно помешивая, затем добавьте помидоры, томатную пасту, соль и перец. Тушите под крышкой на минимальном огне около 20 минут.
Баклажаны обжарьте на оливковом масле с обеих сторон до золотистой корочки. Картофель очистите и нарежьте тонкими ломтиками. Форму для запекания смажьте растительным маслом и выложите первым слоем баклажаны. Следующим слоем распределите фарш с томатами, выровняйте его, а сверху выложите картофель.
Сыр натрите на большой терке. Яйца взбейте с молоком, добавьте соль, перец и щепотку мускатного ореха. Полученной смесью залейте овощи с фаршем и щедро присыпьте творогом.
Запекайте в разогретой до 200°С духовке 20–25 минут до румяной корочки. Подавайте блюдо горячим, сразу из духовки.
Приятного аппетита!