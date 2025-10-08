ТСН в социальных сетях

Вторые блюда
97
1 мин

Греческая классика на вашей тарелке: нежная мусака с баклажанами и фаршем

Мусака — это легендарное греческое блюдо, напоминающее сытную запеканку. Сочные слои запеченных баклажанов сочетаются с ароматным фаршем и свежими овощами. Все это покрывают нежным сливочным соусом, присыпают золотистым творогом и запекают до идеальной корочки.

Татьяна Мележик
1 час. 35 мин.
105 ккал
Греческая мусака: рецепт

Греческая мусака: рецепт / © Pixabay

В итоге вы получаете нежное, ароматное и очень питательное блюдо, которое идеально подходит как для обыденного семейного ужина, так и для праздничного застолья.

Ингредиенты

баклажаны
1 кг
картофель
800г
фарш (свинина и говядина)
400г
помидоры
400г
томатная паста
2 ст. ложки
яйца
3 шт.
молоко
125 мл
моцарелла
200г
мускатный орех
щепотка
лук
200г
чеснок
2 зубчика
перец
полчайной ложки
соль
1 ст. ложка
оливковое масло
5 ст. ложек
розмарин, шалфей, тимьян
1 ч. ложка

Процесс приготовления:

  1. Баклажаны промойте и нарежьте кружочками толщиной около 1 см. Посолите и оставьте на 10 минут, чтобы немного пустили сок.

  2. Картошку сварите “в мундире” до готовности. Лук очистите и мелко нашинкуйте кубиком, а чеснок измельчите ножом или через пресс.

  3. Перекрутите помидоры на мясорубке или натрите на большой терке. На столовой ложке оливкового масла протушите лук до прозрачности, добавьте фарш и ароматные травы. Обжаривайте 4–5 минут, постоянно помешивая, затем добавьте помидоры, томатную пасту, соль и перец. Тушите под крышкой на минимальном огне около 20 минут.

  4. Баклажаны обжарьте на оливковом масле с обеих сторон до золотистой корочки. Картофель очистите и нарежьте тонкими ломтиками. Форму для запекания смажьте растительным маслом и выложите первым слоем баклажаны. Следующим слоем распределите фарш с томатами, выровняйте его, а сверху выложите картофель.

  5. Сыр натрите на большой терке. Яйца взбейте с молоком, добавьте соль, перец и щепотку мускатного ореха. Полученной смесью залейте овощи с фаршем и щедро присыпьте творогом.

  6. Запекайте в разогретой до 200°С духовке 20–25 минут до румяной корочки. Подавайте блюдо горячим, сразу из духовки.

Приятного аппетита!

