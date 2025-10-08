Греческая классика на вашей тарелке: нежная мусака с баклажанами и фаршем

В итоге вы получаете нежное, ароматное и очень питательное блюдо, которое идеально подходит как для обыденного семейного ужина, так и для праздничного застолья.

Процесс приготовления:

Баклажаны промойте и нарежьте кружочками толщиной около 1 см. Посолите и оставьте на 10 минут, чтобы немного пустили сок.

Картошку сварите “в мундире” до готовности. Лук очистите и мелко нашинкуйте кубиком, а чеснок измельчите ножом или через пресс.

Перекрутите помидоры на мясорубке или натрите на большой терке. На столовой ложке оливкового масла протушите лук до прозрачности, добавьте фарш и ароматные травы. Обжаривайте 4–5 минут, постоянно помешивая, затем добавьте помидоры, томатную пасту, соль и перец. Тушите под крышкой на минимальном огне около 20 минут.

Баклажаны обжарьте на оливковом масле с обеих сторон до золотистой корочки. Картофель очистите и нарежьте тонкими ломтиками. Форму для запекания смажьте растительным маслом и выложите первым слоем баклажаны. Следующим слоем распределите фарш с томатами, выровняйте его, а сверху выложите картофель.

Сыр натрите на большой терке. Яйца взбейте с молоком, добавьте соль, перец и щепотку мускатного ореха. Полученной смесью залейте овощи с фаршем и щедро присыпьте творогом.