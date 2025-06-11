- Дата публикации
-
- Категория
- Вторые блюда
- Количество просмотров
- 266
- Время на прочтение
- 1 мин
Греческие хот-доги: идеальное блюдо для летнего барбекю с маслинами и фетой
Если вам интересно, что будет, если греческий салат превратить в хот-доги, попробуйте приготовить блюдо по этому рецепту.
Давайте приготовим с вами вкусные и сочные хот-доги с сосиской, свежими овощами, фетой и оливками. Такой греческий вариант популярного блюда непременно понравится как летний перекус или полноценный обед.
Ингредиенты
- сосиски
- 4 шт.
- булочки для хот-дога
- 4 шт.
- томаты
- 2шт.
- огурцы
- 3 шт.
- лук красный
- ¼ шт.
- сыр фета
- 50г
- сладкий перец
- 1 шт.
- маслины (оливки)
- 8 шт.
- оливковое масло
- 2 ст. ложки
- сушеное орегано
- 1 ч. кровати
- соль, перец
- по вкусу
Процесс приготовления:
Промойте и тщательно высушите все овощи, нашинкуйте их небольшими кусочками. Красный лук лучше разобрать на перья. Оливки рекомендуется раздавить ладонями (при наличии косточек, вынуть их). Фету порезать кубиками. Смешать все овощи, приправить оливковым маслом, добавить соль и перец.
Поджарить на решетке (в духовке) сосиски до золотистой корочки со всех сторон. Булочки разрезать вдоль. Выложить в каждую булочку сначала сосиску, затем порцию салата из овощей, присыпать орегано и фетой. Подавать на стол горячими.
Приятного аппетита!