- Категория
- Вторые блюда
Гречка и рис по-новому: бюджетный и невероятно вкусный ужин для всей семьи из 4 человек
Не успеваете после работы приготовить ужин? Есть идеальный рецепт: минимум вашего времени — максимум вкуса. Просто смешайте ингредиенты и отправьте в духовку.
Простой, экономный и проверенный временем рецепт для всей семьи. Гречка, рис, морковь, лук и небольшой кусок мяса — и сытный ужин готов для четырех человек. А сочетание риса и гречихи откроет новый вкус, который непременно вам понравится. Рецептом поделились на сайте “Добрі новини”.
Ингредиенты
- рис
- 1 стакан
- гречка
- 1 стакан
- сливочное масло
- 30г
- чеснок
- 2 зубчики
- лук
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- масло
- по вкусу
- соль, перец, любимые специи
- по вкусу
- мясо
- 650г
- вода
- 4 стакана
Процесс приготовления:
Тщательно промойте гречку и рис. Лук, морковь и чеснок мелко нашинкуйте или натрите на терке и обжарьте на сливочном масле до золотистой корочки. Затем смешайте овощи с крупами, добавьте соль и перец и перемешайте хорошо.
Мясо нарежьте небольшими кусочками или стейками, немного отбейте и быстро обжарьте на растительном масле с обеих сторон до румяной корочки — внутри оно должно остаться полусырым.
В жаровню выложите крупу с овощами, залейте четырьмя стаканами воды и сверху разложите обжаренное мясо. Накройте фольгой, сделайте несколько проколов для выхода пара и отправьте в духовку на 40–45 минут при 180°С, пока крупа не станет мягкой, а вода полностью не испарится.
Приятного аппетита!