Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Вторые блюда
175
1 мин

Гречка и рис по-новому: бюджетный и невероятно вкусный ужин для всей семьи из 4 человек

Не успеваете после работы приготовить ужин? Есть идеальный рецепт: минимум вашего времени — максимум вкуса. Просто смешайте ингредиенты и отправьте в духовку.

Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
1 час. 20 мин.
207 ккал
Гречка, рис, мясо: получился вкусный ужин

Гречка, рис, мясо: получился вкусный ужин / © unsplash.com

Простой, экономный и проверенный временем рецепт для всей семьи. Гречка, рис, морковь, лук и небольшой кусок мяса — и сытный ужин готов для четырех человек. А сочетание риса и гречихи откроет новый вкус, который непременно вам понравится. Рецептом поделились на сайте “Добрі новини”.

Ингредиенты

рис
1 стакан
гречка
1 стакан
сливочное масло
30г
чеснок
2 зубчики
лук
1 шт.
морковь
1 шт.
масло
по вкусу
соль, перец, любимые специи
по вкусу
мясо
650г
вода
4 стакана

Процесс приготовления:

  1. Тщательно промойте гречку и рис. Лук, морковь и чеснок мелко нашинкуйте или натрите на терке и обжарьте на сливочном масле до золотистой корочки. Затем смешайте овощи с крупами, добавьте соль и перец и перемешайте хорошо.

  2. Мясо нарежьте небольшими кусочками или стейками, немного отбейте и быстро обжарьте на растительном масле с обеих сторон до румяной корочки — внутри оно должно остаться полусырым.

  3. В жаровню выложите крупу с овощами, залейте четырьмя стаканами воды и сверху разложите обжаренное мясо. Накройте фольгой, сделайте несколько проколов для выхода пара и отправьте в духовку на 40–45 минут при 180°С, пока крупа не станет мягкой, а вода полностью не испарится.

Приятного аппетита!

175
