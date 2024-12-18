Холодец из курицы без желатина: сколько и как его варить

Как сварить холодец из курицы без желатина.

Холодец готовят на основе мясного бульона, который застывает благодаря добавлению желатина, агар-агара или природного коллагена, выделяемого во время варки.

Рассказываем, как приготовить холодец из курицы без желатина, чтобы он был вкусным и не потек.

Как варить холодец из курицы без желатина: пошаговый рецепт

Для приготовления понадобятся:

курица домашняя и ножки куриные домашние – 3,5 кг

лук – 250 г

морковь – 250 г

чеснок – 1 гол.

лавровый лист, корень сельдерея, петрушки – по вкусу

соль – 4 ч. л.

Как приготовить холодец

Перед варкой тщательно промойте куриные части. Если используете лапки, обязательно очистите их от кожи.

Положите курицу в большую кастрюлю и залейте холодной водой (2–3 литра). Важно оставить мясо на четыре часа или даже на ночь.

После этого слейте воду, снова залейте чистой водой так, чтобы она лишь чуть-чуть покрывала курицу, и поставьте на огонь.

Доведите до кипения на среднем огне. Снимите пену, чтобы бульон оставался прозрачным.

Варите на медленном огне 4 часа. Время варки зависит от количества мяса и воды, но чем дольше варится бульон, тем лучше выделяется коллаген.

Время варки зависит от количества мяса и воды, но чем дольше варится бульон, тем лучше выделяется коллаген. После варки выключите огонь и оставьте бульон на 30–40 минут.

Готовый бульон процедите через сито или марлю, чтобы удалить остатки мяса и овощей.

Курицу выберите, отделяют мясо от костей. Разложите в глубокие формы кусочки курицы и нарезанную вареную морковь. Можно добавить зубчики чеснока или зелень для украшения.

Залейте формы процеженным бульоном.

Поставьте холодец в холодильник на 6–8 часов, чтобы он хорошо застыл. Отметим, что для куриного холодца лучше брать петуха или добавить его к курице, иначе холодец может плохо застыть.

Сколько варить холодец из курицы

Из курицы холодец нужно варить около 4 часов.

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