Категория
Вторые блюда
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Холодец из курицы без желатина: сколько и как его варить

Время готовки
4 ч. 50 мин.
Пищевая ценность на 100 г
230 ккал
Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
472
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Холодец из курицы без желатина: сколько и как его варить

Как сварить холодец без желатина

Как сварить холодец из курицы без желатина.

Холодец готовят на основе мясного бульона, который застывает благодаря добавлению желатина, агар-агара или природного коллагена, выделяемого во время варки.

Рассказываем, как приготовить холодец из курицы без желатина, чтобы он был вкусным и не потек.

Как варить холодец из курицы без желатина: пошаговый рецепт

Для приготовления понадобятся:

  • курица домашняя и ножки куриные домашние – 3,5 кг
  • лук – 250 г
  • морковь – 250 г
  • чеснок – 1 гол.
  • лавровый лист, корень сельдерея, петрушки – по вкусу
  • соль – 4 ч. л.

Как приготовить холодец

  • Перед варкой тщательно промойте куриные части. Если используете лапки, обязательно очистите их от кожи.
  • Положите курицу в большую кастрюлю и залейте холодной водой (2–3 литра). Важно оставить мясо на четыре часа или даже на ночь.
  • После этого слейте воду, снова залейте чистой водой так, чтобы она лишь чуть-чуть покрывала курицу, и поставьте на огонь.
  • Доведите до кипения на среднем огне. Снимите пену, чтобы бульон оставался прозрачным.
  • Варите на медленном огне 4 часа. Время варки зависит от количества мяса и воды, но чем дольше варится бульон, тем лучше выделяется коллаген.
  • После варки выключите огонь и оставьте бульон на 30–40 минут.
  • Готовый бульон процедите через сито или марлю, чтобы удалить остатки мяса и овощей.
  • Курицу выберите, отделяют мясо от костей. Разложите в глубокие формы кусочки курицы и нарезанную вареную морковь. Можно добавить зубчики чеснока или зелень для украшения.
  • Залейте формы процеженным бульоном.
  • Поставьте холодец в холодильник на 6–8 часов, чтобы он хорошо застыл. Отметим, что для куриного холодца лучше брать петуха или добавить его к курице, иначе холодец может плохо застыть.

Сколько варить холодец из курицы

Из курицы холодец нужно варить около 4 часов.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация