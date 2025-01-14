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Идеальный рецепт сочного мяса, который заменит надоевшие котлеты: вкусный ужин на скорую руку

Время готовки
1 час
Пищевая ценность на 100 г
255 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
100
Время на прочтение
1 мин
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Идеальный рецепт сочного мяса, который заменит надоевшие котлеты: вкусный ужин на скорую руку

Рецепт идеальной свинины на ужин / Фото: pixabay.com

Рецепт сочной свинины, который заменяет котлеты.

Все родственники, которые попробуют у вас это блюдо, обязательно захотят рецепт.

Ингредиенты

вырезка свинины
4 шт.
перец и соль
по вкусу
лук
1 шт.
маринованные огурцы
2 шт.
твердый сыр
100 г
укроп
по вкусу
майонез
2 ст. ложки
горчица в зернах
1 час. кровати

Процесс приготовления:

  1. Мясо свинины нужно разрезать на четыре уровня пластины. Сверху сделать надрезы ножом крест крест-накрест с обеих сторон, посолить и поперчить.
  2. В миске смешать майонез и горчицу для соуса.
  3. Поверх соуса выложить порезанные кружочками маринованные огурцы, нарезанный тонкими пластинками лук и посыпать натертым сыром.

Приятного аппетита!

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