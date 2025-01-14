Идеальный рецепт сочного мяса, который заменит надоевшие котлеты: вкусный ужин на скорую руку

Рецепт сочной свинины, который заменяет котлеты.
Все родственники, которые попробуют у вас это блюдо, обязательно захотят рецепт.
Ингредиенты
- вырезка свинины
- 4 шт.
- перец и соль
- по вкусу
- лук
- 1 шт.
- маринованные огурцы
- 2 шт.
- твердый сыр
- 100 г
- укроп
- по вкусу
- майонез
- 2 ст. ложки
- горчица в зернах
- 1 час. кровати
Процесс приготовления:
- Мясо свинины нужно разрезать на четыре уровня пластины. Сверху сделать надрезы ножом крест крест-накрест с обеих сторон, посолить и поперчить.
- В миске смешать майонез и горчицу для соуса.
- Поверх соуса выложить порезанные кружочками маринованные огурцы, нарезанный тонкими пластинками лук и посыпать натертым сыром.
Приятного аппетита!