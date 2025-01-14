Идеальный рецепт сочного мяса, который заменит надоевшие котлеты: вкусный ужин на скорую руку

Все родственники, которые попробуют у вас это блюдо, обязательно захотят рецепт.

Ингредиенты вырезка свинины 4 шт. перец и соль по вкусу лук 1 шт. маринованные огурцы 2 шт. твердый сыр 100 г укроп по вкусу майонез 2 ст. ложки горчица в зернах 1 час. кровати

Процесс приготовления:

Мясо свинины нужно разрезать на четыре уровня пластины. Сверху сделать надрезы ножом крест крест-накрест с обеих сторон, посолить и поперчить. В миске смешать майонез и горчицу для соуса. Поверх соуса выложить порезанные кружочками маринованные огурцы, нарезанный тонкими пластинками лук и посыпать натертым сыром.

Приятного аппетита!