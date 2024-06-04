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Идеальный ужин из простых ингредиентов — и стоит всего 50 гривен: сытное рагу из кабачков

Время готовки
55 минут
Пищевая ценность на 100 г
46 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
651
Время на прочтение
1 мин
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Идеальный ужин из простых ингредиентов — и стоит всего 50 гривен: сытное рагу из кабачков

Как приготовить рагу из простых ингредиентов: сытный и не дорогой ужин / Фото: Pexels

Это рагу – идеальное сочетание простых ингредиентов, которые сравнительно недорого стоят. Приготовьте на ужин настоящий кулинарный шедевр.

Чтобы подчеркнуть нейтральный и несколько постный вкус кабачков в этом рецепте используется щавель, дающий "кислинку". Так у вас получается идеально сбалансированное и сытное блюдо, которое подойдет для летнего вечера.

Ингредиенты

молодые кабачки
600-700 г
помидоры среднего размера
2-3 шт
щавель
100 г
сладкий перец
200 г
зеленый лук
4-5 шт
чеснок
2 зубчика
сахар
1 ч. ложка
мука
4 ст. ложки без горки
соль и перец
по вкусу
подсолнечное масло
для жарки

Способ приготовления рагу из кабачков и щавеля:

  1. Все продукты хорошо промойте и просушите. Кабачки лучше брать молодые, но если есть семена, то их нужно удалить. Удалите семена и перегородки у перцев.
  2. Щавель нашинкуйте ножом, измельчите лук. Сверху на помидорах сделайте надрех крест-накрест, а затем облейте кипятком. Так кожура снимется гораздо быстрее. Порежьте помидоры на маленькие кубики.
  3. Порежьте перец на маленькие кубики. А кабачки кружочками толщиной до 4 мм.
  4. Разогрейте масло в глубокой сковороде, обжарьте лук с перцем – 5 минут, помешивая.
  5. Теперь можно добавить помидоры, щавель, соль, перец и сахар. Сковородку нужно накрыть крышкой, убавить огонь до минимального и тушить 25 минут.
  6. За это время кабачки запанируйте в муке, обжарьте на другой сковороде по бокам до золотистой корочки.
  7. Посолите и выложите на бумажное полотенце, чтобы оно впитало в себя лишнее масло. Переведите в емкость с овощами.
  8. Все перемешайте, выжмите через пресс чеснок, протомите под крышкой еще 4-5 минут.

Приятного аппетита!

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