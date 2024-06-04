Идеальный ужин из простых ингредиентов — и стоит всего 50 гривен: сытное рагу из кабачков

Это рагу – идеальное сочетание простых ингредиентов, которые сравнительно недорого стоят. Приготовьте на ужин настоящий кулинарный шедевр.
Чтобы подчеркнуть нейтральный и несколько постный вкус кабачков в этом рецепте используется щавель, дающий "кислинку". Так у вас получается идеально сбалансированное и сытное блюдо, которое подойдет для летнего вечера.
Ингредиенты
- молодые кабачки
- 600-700 г
- помидоры среднего размера
- 2-3 шт
- щавель
- 100 г
- сладкий перец
- 200 г
- зеленый лук
- 4-5 шт
- чеснок
- 2 зубчика
- сахар
- 1 ч. ложка
- мука
- 4 ст. ложки без горки
- соль и перец
- по вкусу
- подсолнечное масло
- для жарки
Способ приготовления рагу из кабачков и щавеля:
- Все продукты хорошо промойте и просушите. Кабачки лучше брать молодые, но если есть семена, то их нужно удалить. Удалите семена и перегородки у перцев.
- Щавель нашинкуйте ножом, измельчите лук. Сверху на помидорах сделайте надрех крест-накрест, а затем облейте кипятком. Так кожура снимется гораздо быстрее. Порежьте помидоры на маленькие кубики.
- Порежьте перец на маленькие кубики. А кабачки кружочками толщиной до 4 мм.
- Разогрейте масло в глубокой сковороде, обжарьте лук с перцем – 5 минут, помешивая.
- Теперь можно добавить помидоры, щавель, соль, перец и сахар. Сковородку нужно накрыть крышкой, убавить огонь до минимального и тушить 25 минут.
- За это время кабачки запанируйте в муке, обжарьте на другой сковороде по бокам до золотистой корочки.
- Посолите и выложите на бумажное полотенце, чтобы оно впитало в себя лишнее масло. Переведите в емкость с овощами.
- Все перемешайте, выжмите через пресс чеснок, протомите под крышкой еще 4-5 минут.
Приятного аппетита!