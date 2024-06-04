Идеальный ужин из простых ингредиентов — и стоит всего 50 гривен: сытное рагу из кабачков

Чтобы подчеркнуть нейтральный и несколько постный вкус кабачков в этом рецепте используется щавель, дающий "кислинку". Так у вас получается идеально сбалансированное и сытное блюдо, которое подойдет для летнего вечера.

Ингредиенты молодые кабачки 600-700 г помидоры среднего размера 2-3 шт щавель 100 г сладкий перец 200 г зеленый лук 4-5 шт чеснок 2 зубчика сахар 1 ч. ложка мука 4 ст. ложки без горки соль и перец по вкусу подсолнечное масло для жарки

Способ приготовления рагу из кабачков и щавеля:

Все продукты хорошо промойте и просушите. Кабачки лучше брать молодые, но если есть семена, то их нужно удалить. Удалите семена и перегородки у перцев. Щавель нашинкуйте ножом, измельчите лук. Сверху на помидорах сделайте надрех крест-накрест, а затем облейте кипятком. Так кожура снимется гораздо быстрее. Порежьте помидоры на маленькие кубики. Порежьте перец на маленькие кубики. А кабачки кружочками толщиной до 4 мм. Разогрейте масло в глубокой сковороде, обжарьте лук с перцем – 5 минут, помешивая. Теперь можно добавить помидоры, щавель, соль, перец и сахар. Сковородку нужно накрыть крышкой, убавить огонь до минимального и тушить 25 минут. За это время кабачки запанируйте в муке, обжарьте на другой сковороде по бокам до золотистой корочки. Посолите и выложите на бумажное полотенце, чтобы оно впитало в себя лишнее масло. Переведите в емкость с овощами. Все перемешайте, выжмите через пресс чеснок, протомите под крышкой еще 4-5 минут.

Приятного аппетита!