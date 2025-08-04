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Кабачковая икра на сковороде за 30 минут: быстрый рецепт
Быстрый и простой рецепт кабачковой икры на сковороде
Лето, сезон кабачков. Если хочется чего-нибудь вкусненького, но без долгого стояния у плиты, вот идеальный рецепт кабачковой икры за 20 минут. Это блюдо готовится быстро и легко, а получается очень ароматным и сытным.
Ингредиенты для кабачковой икры
Кабачок — 1 шт.
Лук — 1 шт.
Морковь — 1 шт.
Сладкий перец — 1 шт.
Чеснок — 2 зубка.
Томатная паста — 2 ст. л.
Майонез — 2 ст. л.
Зелень (укроп, петрушка) — по пучку.
Соль, перец, сахар — по вкусу.
Масло для жарки.
Приготовление
Подготовьте все овощи: очистите и вымойте. Морковь натрите на большой терке, лук нарежьте полукольцами, а кабачок натрите. Перец очистите от семян и нарежьте соломкой. Зелень мелко порубите.
На сковороде разогрейте растительное масло. Обжарьте лук и морковь около 5 минут.
Добавьте на сковороду кабачки и перец, тушите на небольшом огне 6-8 минут, иногда помешивая.
Добавьте соль, перец и тушите еще 8 минут. Тем временем мелко нашинкуйте чеснок, всыпьте его вместе с сахаром в овощи и все хорошо перемешайте.
В конце добавьте томатную пасту и майонез, тушите еще 10 минут.
Добавьте зелень, перемешайте и готовьте еще 2-3 минуты.
Кабачковая икра готова, вкусна.