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Дата публикации
Категория
Вторые блюда
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Время на прочтение
1 мин

Кабачковая икра на сковороде за 30 минут: быстрый рецепт

Быстрый и простой рецепт кабачковой икры на сковороде

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Время приготовления
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
97 ккал
Кабачковая икра на сковороде

Кабачковая икра на сковороде

Лето, сезон кабачков. Если хочется чего-нибудь вкусненького, но без долгого стояния у плиты, вот идеальный рецепт кабачковой икры за 20 минут. Это блюдо готовится быстро и легко, а получается очень ароматным и сытным.

Ингредиенты для кабачковой икры

  • Кабачок — 1 шт.

  • Лук — 1 шт.

  • Морковь — 1 шт.

  • Сладкий перец — 1 шт.

  • Чеснок — 2 зубка.

  • Томатная паста — 2 ст. л.

  • Майонез — 2 ст. л.

  • Зелень (укроп, петрушка) — по пучку.

  • Соль, перец, сахар — по вкусу.

  • Масло для жарки.

Приготовление

  1. Подготовьте все овощи: очистите и вымойте. Морковь натрите на большой терке, лук нарежьте полукольцами, а кабачок натрите. Перец очистите от семян и нарежьте соломкой. Зелень мелко порубите.

  2. На сковороде разогрейте растительное масло. Обжарьте лук и морковь около 5 минут.

  3. Добавьте на сковороду кабачки и перец, тушите на небольшом огне 6-8 минут, иногда помешивая.

  4. Добавьте соль, перец и тушите еще 8 минут. Тем временем мелко нашинкуйте чеснок, всыпьте его вместе с сахаром в овощи и все хорошо перемешайте.

  5. В конце добавьте томатную пасту и майонез, тушите еще 10 минут.

  6. Добавьте зелень, перемешайте и готовьте еще 2-3 минуты.

Кабачковая икра готова, вкусна.

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