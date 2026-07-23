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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Вторые блюда
Количество просмотров
60
Время на прочтение
2 мин

Кабачковые котлеты с овсянкой, сыром и картофелем: новый вкусный рецепт для здорового меню

Рецепт кабачковых котлет с овсяными хлопьями

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Время приготовления
1 час. 1 мин.
Пищевая ценность на 100 г
120 ккал
Комментарии
Кабачковые котлеты. Фото: youtube.com/@EinfachesMenu

Кабачковые котлеты. Фото: youtube.com/@EinfachesMenu

Сезон кабачков всегда вдохновляет на кулинарные эксперименты, и этот простой вариант любимого блюда точно заслуживает внимания. Благодаря добавлению овсянки, картофеля и сыра котлетки получаются очень сытными, нежными внутри и с хрустящей корочкой снаружи.

Необходимые ингредиенты

  • Цуккини: 1 штука весом 350 грамм

  • Морковь: 1 штука

  • Картофель: 1 штука

  • Яйца: 2 штуки

  • Сыр: 100 грамм

  • Овсяные хлопья: 4 столовые ложки

  • Чеснок: 1 зубчик

  • Петрушка: свежая по вкусу

  • Мука: 2 столовые ложки

  • Оливковое масло: для жарки

  • Соль и черный перец: по вкусу

  • Прованские травы: 1 чайная ложка

  • Паприка: по вкусу

Для соуса:

  • Сметана или натуральный йогурт: 2 столовые ложки

  • Майонез: 1 столовая ложка

  • Укроп: свежий по вкусу

  • Сушеный чеснок: 1 чайная ложка

  • Порошок копченой паприки: 1 чайная ложка

Пошаговый процесс приготовления

Цуккини натрите, посолите и оставьте на 15 минут, после чего тщательно отожмите лишний сок. К тертому кабачку добавьте натертые морковь и картофель, яйца, тертый сыр и измельченную петрушку. Положите 1 пропущенный сквозь пресс зубчик чеснока, добавьте специи и хорошо перемешайте.

Отдельно измельчите в блендере 4 столовых ложки овсяных хлопьев. Добавьте крупу в овощную массу, перемешайте и оставьте еще на 15 минут, чтобы хлопья разбухли. В завершение всыпьте 2 столовых ложки муки и окончательно вымесите тесто.

Разогрейте на сковороде оливковое масло. Смазав руки маслом для удобства, формуйте заготовки и выкладывайте их на сковороду. Жарьте котлеты по 4-5 минут с каждой стороны до появления золотистой корочки.

Приготовление соуса и подача

Пока готовятся котлеты, можно сделать быстрый и ароматный соус. В небольшой миске соедините сметану или йогурт с майонезом, добавьте мелко нарезанный укроп, сушеный чеснок и копченую паприку. Тщательно перемешайте все ингредиенты до однородности. Подавайте горячие оладьи вместе с приготовленным соусом.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
60
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