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Кабачковые котлеты с овсянкой, сыром и картофелем: новый вкусный рецепт для здорового меню
Рецепт кабачковых котлет с овсяными хлопьями
Сезон кабачков всегда вдохновляет на кулинарные эксперименты, и этот простой вариант любимого блюда точно заслуживает внимания. Благодаря добавлению овсянки, картофеля и сыра котлетки получаются очень сытными, нежными внутри и с хрустящей корочкой снаружи.
Необходимые ингредиенты
Цуккини: 1 штука весом 350 грамм
Морковь: 1 штука
Картофель: 1 штука
Яйца: 2 штуки
Сыр: 100 грамм
Овсяные хлопья: 4 столовые ложки
Чеснок: 1 зубчик
Петрушка: свежая по вкусу
Мука: 2 столовые ложки
Оливковое масло: для жарки
Соль и черный перец: по вкусу
Прованские травы: 1 чайная ложка
Паприка: по вкусу
Для соуса:
Сметана или натуральный йогурт: 2 столовые ложки
Майонез: 1 столовая ложка
Укроп: свежий по вкусу
Сушеный чеснок: 1 чайная ложка
Порошок копченой паприки: 1 чайная ложка
Пошаговый процесс приготовления
Цуккини натрите, посолите и оставьте на 15 минут, после чего тщательно отожмите лишний сок. К тертому кабачку добавьте натертые морковь и картофель, яйца, тертый сыр и измельченную петрушку. Положите 1 пропущенный сквозь пресс зубчик чеснока, добавьте специи и хорошо перемешайте.
Отдельно измельчите в блендере 4 столовых ложки овсяных хлопьев. Добавьте крупу в овощную массу, перемешайте и оставьте еще на 15 минут, чтобы хлопья разбухли. В завершение всыпьте 2 столовых ложки муки и окончательно вымесите тесто.
Разогрейте на сковороде оливковое масло. Смазав руки маслом для удобства, формуйте заготовки и выкладывайте их на сковороду. Жарьте котлеты по 4-5 минут с каждой стороны до появления золотистой корочки.
Приготовление соуса и подача
Пока готовятся котлеты, можно сделать быстрый и ароматный соус. В небольшой миске соедините сметану или йогурт с майонезом, добавьте мелко нарезанный укроп, сушеный чеснок и копченую паприку. Тщательно перемешайте все ингредиенты до однородности. Подавайте горячие оладьи вместе с приготовленным соусом.