Кабачковые котлеты с овсянкой, сыром и картофелем: новый вкусный рецепт для здорового меню

Кабачковые котлеты. Фото: youtube.com/@EinfachesMenu

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Сезон кабачков всегда вдохновляет на кулинарные эксперименты, и этот простой вариант любимого блюда точно заслуживает внимания. Благодаря добавлению овсянки, картофеля и сыра котлетки получаются очень сытными, нежными внутри и с хрустящей корочкой снаружи.

Необходимые ингредиенты

Цуккини: 1 штука весом 350 грамм

Морковь: 1 штука

Картофель: 1 штука

Яйца: 2 штуки

Сыр: 100 грамм

Овсяные хлопья: 4 столовые ложки

Чеснок: 1 зубчик

Петрушка: свежая по вкусу

Мука: 2 столовые ложки

Оливковое масло: для жарки

Соль и черный перец: по вкусу

Прованские травы: 1 чайная ложка

Паприка: по вкусу

Для соуса:

Сметана или натуральный йогурт: 2 столовые ложки

Майонез: 1 столовая ложка

Укроп: свежий по вкусу

Сушеный чеснок: 1 чайная ложка

Порошок копченой паприки: 1 чайная ложка

Пошаговый процесс приготовления

Цуккини натрите, посолите и оставьте на 15 минут, после чего тщательно отожмите лишний сок. К тертому кабачку добавьте натертые морковь и картофель, яйца, тертый сыр и измельченную петрушку. Положите 1 пропущенный сквозь пресс зубчик чеснока, добавьте специи и хорошо перемешайте.

Отдельно измельчите в блендере 4 столовых ложки овсяных хлопьев. Добавьте крупу в овощную массу, перемешайте и оставьте еще на 15 минут, чтобы хлопья разбухли. В завершение всыпьте 2 столовых ложки муки и окончательно вымесите тесто.

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Разогрейте на сковороде оливковое масло. Смазав руки маслом для удобства, формуйте заготовки и выкладывайте их на сковороду. Жарьте котлеты по 4-5 минут с каждой стороны до появления золотистой корочки.

Приготовление соуса и подача

Пока готовятся котлеты, можно сделать быстрый и ароматный соус. В небольшой миске соедините сметану или йогурт с майонезом, добавьте мелко нарезанный укроп, сушеный чеснок и копченую паприку. Тщательно перемешайте все ингредиенты до однородности. Подавайте горячие оладьи вместе с приготовленным соусом.

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