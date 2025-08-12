Как готовить брокколи на сковороде: простой рецепт вкусного блюда

Брокколи на сковороде

Брокколи — очень полезный овощ, который идеально подходит как для легкого завтрака, так и для питательного ужина. Приготовленная на сковороде она получается нежной внутри и слегка поджаренной снаружи, а в сочетании с яйцами и сыром превращается в полноценное и вкусное блюдо. Приготовление занимает всего 15 минут, что делает этот рецепт идеальным вариантом для тех, кто ценит свое время.

Что понадобится, какие ингредиенты

Капуста брокколи — одна головка среднего размера

Куриные яйца — 3 шт.

Твердый сыр — 70 г

Соль, черный молотый перец, сушеный чеснок по вкусу

Подсолнечное масло — 1 ст. л.

Сливочное масло — 20 г

Как готовить брокколи на сковороде

Капусту брокколи хорошо промойте, разберите на небольшие соцветия и удалите кочерыжку. В кастрюле вскипятите воду, добавьте немного соли и переложите туда подготовленную брокколи. После повторного закипания проварите ее в течение трех минут, а затем откиньте на дуршлаг, чтобы стекла лишняя вода. В глубокой миске взбейте три яйца. Добавьте к ним соль, черный молотый перец и сушеный чеснок, ориентируясь на свой вкус. Тщательно перемешайте все до однородности. Разогрейте сковороду. Добавьте столовую ложку подсолнечного масла и 20 г сливочного масла. Когда масло растопится, выложите брокколи на сковороду. Убавьте огонь до уровня чуть ниже среднего. Перемешивая, готовьте брокколи примерно три минуты. Влейте на сковороду из брокколи яичную смесь. Снова все тщательно перемешайте и готовьте еще две минуты. В конце добавьте натертый на большой терке сыр, еще раз перемешайте и подождите, пока сыр немного расплавится.

Ваша питательная и вкусная брокколи готова! Это блюдо прекрасно подходит как для завтрака, так и как легкий гарнир к основным блюдам или как самостоятельный легкий ужин.