Как приготовить быстрый пирог с курицей: рецептом делятся фуд-блогер

Такой пирог будет идеально смаковать как на завтрак, так и на ужин. Он легок и быстр в приготовлении, поэтому вы потратите минимум своих усилий и времени.

Пирог с курицей – это всегда вкусно и сытно. Фуд-блогер Olenka_Bilous в своем видео поделились интересным рецептом "ленивого" пирога, который придётся по вкусу вам и вашей семье.

Ингредиенты сыр твердый 150 г перец сладкий 150 г лук красный 1 шт зелень куриная грудка 3 шт лаваш 150 г яйца 4 шт молоко 150 мл соль перец

Приготовление:

Разбить 4 яйца и добавить к ним молоко Посолить и поперчить Взбить все венчиком Добавить мелко порезанный лаваш и перемешать Натереть твердый сыр на крупной терке Нарезать сладкий перец, лук и мелко измельчить зелень. Порезать куриную грудинку Добавить все в яйца и тщательно перемешать Желаемую форму покрыть пергаментом и высыпать туда смесь. Запекать в духовке при 180 градусах 30-40 мин.

По вашему желанию вместо лаваша можно использовать тесто Фило. В видео автор использует укроп и петрушку, вы можете добавить свою любимую зелень. Приятного аппетита!

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