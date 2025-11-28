- Дата публикации
Как приготовить хек на сковороде: проверенный рецепт из старого блокнота
Рецепт сочного хека под ароматной томатной заливкой
Этому рецепту уже около 40 лет, но он остается неизменным фаворитом и по сей день. Сколько бы новых блюд я ни пробовала, результат неизменно великолепен. Рыба получается невероятно сочной, нежной и вкусной.
Этот способ идеально подходит для хека, минтая или другой белой рыбки, даже если вы считаете их не особенно выразительными по вкусу.
Как приготовить хек на сковороде.
Необходимые ингредиенты
Хек — 2 шт. (большие тушки)
Мука — 1 стакан
Соль — 1 ч. л. (для панировки)
Специи для рыбы — 1 ч. л.
Перец черный молотый — 0,5 ч. л. (для панировки)
Лук — 2–3 шт. (средние)
Морковь — 2 шт. (большие)
Томатный соус (или кетчуп) — 4 ст. л.
Масло растительное — 100 мл
Вода — 400-500 мл
Соль — 1,5 ч. л. (для заливки)
Сахар — 1 ст. л.
Гвоздика — 2–3 шт. (бутоны)
Процесс приготовления
Возьмите рыбу, тщательно почистите, вымойте и удалите внутренности. Нарежьте тушки на порционные кусочки толщиной примерно 3-4 сантиметра. В обычный полиэтиленовый пакет всыпьте муку, добавьте соль, черный молотый перец и рыбные специи. Хорошо размешайте эту смесь.
Выложите подготовленные кусочки хека в пакет, плотно закройте его и интенсивно встряхните. Благодаря этому простому приему каждый кусочек рыбы получится равномерно запанированным в муке.
На сковороде хорошо разогрейте растительное масло. Выложите кусочки рыбы и обжаривайте их на среднем огне до появления румяной корочки. Переверните и доведите до полной готовности. Готовую обжаренную рыбу временно отложите в сторону.
На той же сковороде (или другой) готовим заливку. Нарежьте лук мелкими кубиками и выложите на разогретое масло. пассеруйте ее, пока она не станет полупрозрачной. Затем натрите морковь на большой терке и добавьте в лук. Перемешайте и обжаривайте в течение пяти минут.
Добавьте 100 миллилитров воды, накройте крышкой и оставьте овощи тушиться до полной мягкости. Введите томатный соус (кетчуп), сахар, соль и обязательно добавьте два-три бутона гвоздики — именно она придаст особый аромат, перемешайте. Добавьте оставшуюся воду (около 350–400 миллилитров) и снова хорошо перемешайте. не забудьте попробовать вкус и отрегулировать баланс соли и сахара.
Заливка должна оставаться максимально горячей. убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и дайте ей немного потомиться, пока вы закончите с рыбой.