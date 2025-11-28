Как приготовить хек на сковороде: проверенный рецепт из старого блокнота

Как пожарить хек

Реклама

Этому рецепту уже около 40 лет, но он остается неизменным фаворитом и по сей день. Сколько бы новых блюд я ни пробовала, результат неизменно великолепен. Рыба получается невероятно сочной, нежной и вкусной.

Этот способ идеально подходит для хека, минтая или другой белой рыбки, даже если вы считаете их не особенно выразительными по вкусу.

Как приготовить хек на сковороде.

Необходимые ингредиенты

Хек — 2 шт. (большие тушки)

Мука — 1 стакан

Соль — 1 ч. л. (для панировки)

Специи для рыбы — 1 ч. л.

Перец черный молотый — 0,5 ч. л. (для панировки)

Лук — 2–3 шт. (средние)

Морковь — 2 шт. (большие)

Томатный соус (или кетчуп) — 4 ст. л.

Масло растительное — 100 мл

Вода — 400-500 мл

Соль — 1,5 ч. л. (для заливки)

Сахар — 1 ст. л.

Гвоздика — 2–3 шт. (бутоны)

Процесс приготовления