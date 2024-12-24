Как приготовить холодец без желатина: по этому рецепту застынет без проблем

Обычно приготовление такого холодца требует много времени и сил, ведь нужно сварить не только мясо, но и субпродукты (уши, голову, хвост), содержащие природные желейные вещества.
Такой холодец без проблем застынет сам, без необходимости добавлять желатин или агар-агар. Рецептом поделились на сайте Smachnoho.
Ингредиенты
- говядина
- 1,4 кг
- свиные ноги
- 1 кг
- луковица
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- соль
- по вкусу
- вода
- 3 л
- лавровый лист
- 5 шт.
- ароматный перец
- 8 горошин
- чеснок
- 8 зубчиков
- черный молотый перец
- по вкусу
Процесс приготовления:
- Говядину нужно тщательно промыть в холодной проточной воде, положить в большую кастрюлю и залить водой. Свиную ножку и мясо лучше оставить на ночь в воде (в холодильнике), чтобы взошла вся кровь. Тогда бульон не будет мутным. Утром снова промыть. При необходимости мясо порежьте на мелкие кусочки, чтобы быстрее проварилось. Залейте еще раз мясо и ножку холодной водой, которая должна полностью покрыть их.
- Поставить кастрюлю на огонь и дождаться, чтобы вода закипела, затем снять образовавшуюся пену. После закипания поставить огонь на минимум и варить минимум 4 часа. Не включать сильный огонь, иначе бульон будет мутным. Образующиеся на поверхности жир и пену убирать.
- Через 4 часа добавить в воду морковь и луковицу, посолить. Проварить с овощами еще 2-2,5 часа. Ближе к концу добавить лавровый лист и душистый перец. Дать прокипеть примерно 20-30 минут.
- Чеснок очистить, пропустить через пресс и добавить в кипящий бульон. Выключить плиту и осторожно достать из воды мясо и свиную ножку. Остудить и отделить мясо от костей. Процедить бульон через марлю (сложенную в 3-4 слоя) и остудить до комнатной температуры.
- Соединить мякоть из свиных ножек, волокна мяса, разложить по формам, вареную морковь можно красиво вырезать фигурками, разложить поверх мяса. Формочки залить доверху бульоном, отправить в холодильник на ночь. Форму предварительно накрыть пищевой пленкой.
Приятного аппетита!