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Как приготовить холодец без желатина: по этому рецепту застынет без проблем

Время готовки
7 ч. 15 мин.
Пищевая ценность на 100 г
350 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
138
Время на прочтение
2 мин
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Как приготовить холодец без желатина: по этому рецепту застынет без проблем

Холодец без желатина / Фото: Фото из открытых источников

Обычно приготовление такого холодца требует много времени и сил, ведь нужно сварить не только мясо, но и субпродукты (уши, голову, хвост), содержащие природные желейные вещества.

Такой холодец без проблем застынет сам, без необходимости добавлять желатин или агар-агар. Рецептом поделились на сайте Smachnoho.

Ингредиенты

говядина
1,4 кг
свиные ноги
1 кг
луковица
1 шт.
морковь
1 шт.
соль
по вкусу
вода
3 л
лавровый лист
5 шт.
ароматный перец
8 горошин
чеснок
8 зубчиков
черный молотый перец
по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Говядину нужно тщательно промыть в холодной проточной воде, положить в большую кастрюлю и залить водой. Свиную ножку и мясо лучше оставить на ночь в воде (в холодильнике), чтобы взошла вся кровь. Тогда бульон не будет мутным. Утром снова промыть. При необходимости мясо порежьте на мелкие кусочки, чтобы быстрее проварилось. Залейте еще раз мясо и ножку холодной водой, которая должна полностью покрыть их.
  2. Поставить кастрюлю на огонь и дождаться, чтобы вода закипела, затем снять образовавшуюся пену. После закипания поставить огонь на минимум и варить минимум 4 часа. Не включать сильный огонь, иначе бульон будет мутным. Образующиеся на поверхности жир и пену убирать.
  3. Через 4 часа добавить в воду морковь и луковицу, посолить. Проварить с овощами еще 2-2,5 часа. Ближе к концу добавить лавровый лист и душистый перец. Дать прокипеть примерно 20-30 минут.
  4. Чеснок очистить, пропустить через пресс и добавить в кипящий бульон. Выключить плиту и осторожно достать из воды мясо и свиную ножку. Остудить и отделить мясо от костей. Процедить бульон через марлю (сложенную в 3-4 слоя) и остудить до комнатной температуры.
  5. Соединить мякоть из свиных ножек, волокна мяса, разложить по формам, вареную морковь можно красиво вырезать фигурками, разложить поверх мяса. Формочки залить доверху бульоном, отправить в холодильник на ночь. Форму предварительно накрыть пищевой пленкой.

Приятного аппетита!

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