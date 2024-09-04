Как приготовить ленивые пельмени: очень быстрый рецепт

Как приготовить пельмени без замешивания теста.
Для тех, кто не хочет замешивать тесто и лепить пельмени, но очень их любит кушать, предлагаем рецепт приготовления пельменей без лепки от фуд-блогерки Alin FooDee. "Пельмени получаются вкуснейшие, тонкое тесто и много мясной начинки".
Ингредиенты
- Фарш — 500 г.
- Лук – 2 шт. (250 г).
- Яйцо – 2 шт.
- Вода – 3 ст.л
- Соль, молотый перец – по вкусу.
- Мука – несколько столовых ложек.
- Лавровый лист – несколько шт.
- Черный перец – 8-10 горошин.
Приготовление ленивых пельменей
- Мелко порезать лук.
- Сделать фарш из полкилограмма мяса, или взять уже готовый фарш. Добавить к нему измельченный лук, посолить, поперчить. Можно добавить любые излюбленные специи. Хорошо перемешать руками.
- Сделать небольшие шарики.
- Яйца взбить с солью и перцем, добавить воду, можно молоко.
- Каждый шарик из фарша сначала погрузить во взбитые яйца, а затем обвалять в муке. Такую процедуру повторить 2-3 раза.
- Готовые шарики отварить как обычные пельмени в воде с лавровым листом и черным перцем.
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