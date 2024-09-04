Как приготовить ленивые пельмени: очень быстрый рецепт

Для тех, кто не хочет замешивать тесто и лепить пельмени, но очень их любит кушать, предлагаем рецепт приготовления пельменей без лепки от фуд-блогерки Alin FooDee. "Пельмени получаются вкуснейшие, тонкое тесто и много мясной начинки".

Ингредиенты

Фарш — 500 г.

Лук – 2 шт. (250 г).

Яйцо – 2 шт.

Вода – 3 ст.л

Соль, молотый перец – по вкусу.

Мука – несколько столовых ложек.

Лавровый лист – несколько шт.

Черный перец – 8-10 горошин.

Приготовление ленивых пельменей

Мелко порезать лук.

Сделать фарш из полкилограмма мяса, или взять уже готовый фарш. Добавить к нему измельченный лук, посолить, поперчить. Можно добавить любые излюбленные специи. Хорошо перемешать руками.

Сделать небольшие шарики.

Яйца взбить с солью и перцем, добавить воду, можно молоко.

Каждый шарик из фарша сначала погрузить во взбитые яйца, а затем обвалять в муке. Такую процедуру повторить 2-3 раза.

Готовые шарики отварить как обычные пельмени в воде с лавровым листом и черным перцем.

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