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Как приготовить ленивые пельмени: очень быстрый рецепт

Время готовки
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
272 ккал
Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
987
Время на прочтение
1 мин
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Как приготовить ленивые пельмени: очень быстрый рецепт

Ленивые пельмени

Как приготовить пельмени без замешивания теста.

Для тех, кто не хочет замешивать тесто и лепить пельмени, но очень их любит кушать, предлагаем рецепт приготовления пельменей без лепки от фуд-блогерки Alin FooDee. "Пельмени получаются вкуснейшие, тонкое тесто и много мясной начинки".

Ингредиенты

  • Фарш — 500 г.
  • Лук – 2 шт. (250 г).
  • Яйцо – 2 шт.
  • Вода – 3 ст.л
  • Соль, молотый перец – по вкусу.
  • Мука – несколько столовых ложек.
  • Лавровый лист – несколько шт.
  • Черный перец – 8-10 горошин.

Приготовление ленивых пельменей

  • Мелко порезать лук.
  • Сделать фарш из полкилограмма мяса, или взять уже готовый фарш. Добавить к нему измельченный лук, посолить, поперчить. Можно добавить любые излюбленные специи. Хорошо перемешать руками.
  • Сделать небольшие шарики.
  • Яйца взбить с солью и перцем, добавить воду, можно молоко.
  • Каждый шарик из фарша сначала погрузить во взбитые яйца, а затем обвалять в муке. Такую процедуру повторить 2-3 раза.
  • Готовые шарики отварить как обычные пельмени в воде с лавровым листом и черным перцем.

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