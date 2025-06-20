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Дата публикации
Категория
Вторые блюда
Количество просмотров
392
Время на прочтение
3 мин

Как приготовить молодой картофель: рецепт ресторанного шедевра на вашей кухне

Рецепт молодого жареного картофеля как в ресторане

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Время приготовления
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
140 ккал
Как приготовить молодой картофель

Как приготовить молодой картофель

Забудьте об обычном картофеле.

Ингредиенты:

  • Молодой картофель (наименьшего размера) — около 750 г

  • Соль — по вкусу (для варки и жарки)

  • Масло немного, для жарки

  • Сливочное масло — 50-70 г (или по вкусу)

  • Укроп — 1 пучок (около 15 г)

  • Чеснок — 8 зубчиков (для 750 г картофеля)

  • Копченая паприка — ½ чайной ложки

  • Розмарин — 1 небольшая веточка (свежая)

  • Черный перец — по вкусу

Пошаговый рецепт:

  1. Подготовка картофеля:

    • Тщательно обмойте молодой картофель, не очищая от кожуры (поскольку это молодой картофель, его можно есть с кожурой).

    • Переложите картофель в кастрюлю. Добавьте соль (на этом этапе это важно!) и залейте холодной водой так, чтобы вода покрывала картофель примерно на два пальца.

  2. Частичная варка («аль денте»):

    • Поставьте кастрюлю на огонь. После закипания воды варите картофель РОВНО 5 минут. Это очень важный момент — не больше и не меньше! Поставьте таймер. Картофель должен остаться немного жестким внутри (аль денте), он «дойдет» потом.

    • Через 5 минут выключите огонь, накройте кастрюлю крышкой и слейте всю воду.

    • Сразу залейте картофель холодной водой, чтобы остановить процесс приготовления. Подержите ее несколько минут, затем слейте холодную воду.

  3. Подготовка зелени и чеснока:

    • Пока картофель ждет, разогрейте сковороду.

    • Очень мелко нашинкуйте пучок свежего укропа. Его аромат придаст блюду неповторимый вкус.

    • Восемь зубчиков чеснока не нужно измельчать или крошить. Просто раздавите каждый зубчик ножом.

  4. Жарение картофеля:

    • На разогретую сковороду добавьте немного растительного масла (совсем немного). Разгоните масло по дну.

    • Выложите картофель на сковороду. Обжаривайте примерно 2-3 минуты, не перемешивая сначала, чтобы образовалась хорошая румяная корочка.

    • Приблизительно через минуту перемешайте картофель и жарьте еще около минуты, чтобы он подрумянился со всех сторон, приобретя красивый золотистый цвет.

  5. Финальные штрихи и ароматизация:

    • На этапе, когда картофель получил золотистую корочку, убавьте огонь до минимума.

    • Добавьте сливочное масло в картофель.

    • Сразу же добавьте нарезанный укроп и хорошо перемешайте.

    • Добавьте раздавленный чеснок.

    • Насыпьте полчайной ложки копченой паприки (она придаст особый аромат и вкус).

    • Уложите маленькую веточку свежего розмарина (для глубокого аромата).

    • Посолите еще раз по вкусу и добавьте черного перца.

    • Все хорошо перемешайте, чтобы картофель впитал все эти ароматы.

    • Готовьте на минимальном огне еще примерно 2 минуты и снимайте с огня.

Секрет непревзойденного вкуса

Вся магия этого картофеля заключается в последовательности приготовления:

  • Мы отвариваем картофель до состояния «аль денте», чтобы он остался немного плотным.

  • Затем обжариваем ее до золотистой корочки на растительном масле.

  • И самое главное — ароматизируем сливочное масло в сочетании с чесноком, укропом, розмарином и копченой паприкой. Именно эта ароматизированная масло-сливочная смесь пропитывает картофель, придавая ему невероятно богатый, глубокий и изысканный вкус.

Это беспроигрышный вариант, если вы хотите вкусно поесть сами или удивить своих гостей чем-нибудь особенным. Картофель полностью приготовлен, но при этом сохранил свою форму, впитав все эти удивительные ароматы.

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