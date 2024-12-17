Как приготовить нежное картофельное пюре без молока и сливочного масла

Можно ли приготовить картофельное пюре без молока, масла, чтобы оно было вкусным? Итальянцы считают, что можно.

Как приготовить вкусное нежное картофельное пюре по-итальянски

Ингредиенты для картофельного пюре без молока и сливочного масла

Картофель – 1 кг, желательно выбирать сорта с высоким содержанием крахмала.

Вода или еще лучше овощной бульон.

Оливковое масло – 2-3 столовые ложки.

Соль и перец – по вкусу.

Чеснок – 2 зубчика;

Зелень – петрушка, укроп или зеленый лук – по вкусу.

Как приготовить картофельное пюре без молока и масла

Картофель с высоким содержанием крахмала, ведь крахмал обеспечит нежную и кремовую консистенцию пюре, очистите от кожуры, нарежьте большими кусками и промойте в холодной воде.

Положите нарезанный картофель в кастрюлю и залейте водой или овощным бульоном так, чтобы жидкость ее полностью покрыла.

Добавьте чуть-чуть соли и варите на среднем огне до готовности примерно 20-25 минут.

Чтобы проверить готовность, проколите картофель вилкой – он должен быть мягким.

Слейте воду, но бульон не выливайте.

Добавьте в картофель несколько ложек оливкового масла.

Разомните картофель пестиком, или блендером, постепенно добавляя бульон. Консистенция должна быть нежной и кремовой.

При желании добавьте мелко нарезанный чеснок для аромата.

В Италии картофельное пюре готовят, добавляя оливковое масло первого отжима (extra virgin). Этот ингредиент придает блюду не только нежную текстуру, но и неповторимый аромат.

Совет от итальянских поваров, чтобы картофельное пюре без молока и масла получилось вкусным:

Вместо молока используйте не воду, а овощной бульон.

Оливковое масло добавляйте постепенно, чтобы добиться идеальной текстуры.

Используйте пестик вместо блендера, чтобы сохранить воздушную структуру пюре.

Почему стоит приготовить картофельное пюре без молока и масла

Во-первых, такое блюдо не уступает по вкусовым качествам пюре на молоке и масле, просто в приготовлении, требует минимум ингредиентов и времени. Всегда есть возможность добавлять любимые специи и ингредиенты.

Кроме того, вариант такого пюре пригодится:

В случае диетических ограничений, для людей с непереносимостью лактозы или диеты.

Тем, кто интересуется здоровым питанием – меньше жиров, меньше калорий.

Тем, кто придерживаться веганского образа питания.

Картофельное пюре без молока и масла можно подавать в разных вариациях:

с овощами — тушеной брокколи, морковью или шпинатом,

обжаренные грибы с луком прекрасно сочетаются с пюре,

томатный соус или соус на основе растительного йогурта добавит новых вкусовых ноток,

с зеленью – украсьте блюдо свежей петрушкой, укропом или зеленым луком.

Опытные итальянские повара, чтобы пюре получилось идеальным, советуют добавлять жидкость постепенно, это поможет контролировать консистенцию. Следить за температурой — картофель должен быть горячим во время разминания.

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