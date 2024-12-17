Как приготовить нежное картофельное пюре без молока и сливочного масла

Нежное картофельное пюре без молока и масла
Можно ли приготовить картофельное пюре без молока, масла, чтобы оно было вкусным? Итальянцы считают, что можно.
Как приготовить вкусное нежное картофельное пюре по-итальянски
Ингредиенты для картофельного пюре без молока и сливочного масла
- Картофель – 1 кг, желательно выбирать сорта с высоким содержанием крахмала.
- Вода или еще лучше овощной бульон.
- Оливковое масло – 2-3 столовые ложки.
- Соль и перец – по вкусу.
- Чеснок – 2 зубчика;
- Зелень – петрушка, укроп или зеленый лук – по вкусу.
Как приготовить картофельное пюре без молока и масла
- Картофель с высоким содержанием крахмала, ведь крахмал обеспечит нежную и кремовую консистенцию пюре, очистите от кожуры, нарежьте большими кусками и промойте в холодной воде.
- Положите нарезанный картофель в кастрюлю и залейте водой или овощным бульоном так, чтобы жидкость ее полностью покрыла.
- Добавьте чуть-чуть соли и варите на среднем огне до готовности примерно 20-25 минут.
- Чтобы проверить готовность, проколите картофель вилкой – он должен быть мягким.
- Слейте воду, но бульон не выливайте.
- Добавьте в картофель несколько ложек оливкового масла.
- Разомните картофель пестиком, или блендером, постепенно добавляя бульон. Консистенция должна быть нежной и кремовой.
- При желании добавьте мелко нарезанный чеснок для аромата.
В Италии картофельное пюре готовят, добавляя оливковое масло первого отжима (extra virgin). Этот ингредиент придает блюду не только нежную текстуру, но и неповторимый аромат.
Совет от итальянских поваров, чтобы картофельное пюре без молока и масла получилось вкусным:
- Вместо молока используйте не воду, а овощной бульон.
- Оливковое масло добавляйте постепенно, чтобы добиться идеальной текстуры.
- Используйте пестик вместо блендера, чтобы сохранить воздушную структуру пюре.
Почему стоит приготовить картофельное пюре без молока и масла
Во-первых, такое блюдо не уступает по вкусовым качествам пюре на молоке и масле, просто в приготовлении, требует минимум ингредиентов и времени. Всегда есть возможность добавлять любимые специи и ингредиенты.
Кроме того, вариант такого пюре пригодится:
- В случае диетических ограничений, для людей с непереносимостью лактозы или диеты.
- Тем, кто интересуется здоровым питанием – меньше жиров, меньше калорий.
- Тем, кто придерживаться веганского образа питания.
Картофельное пюре без молока и масла можно подавать в разных вариациях:
- с овощами — тушеной брокколи, морковью или шпинатом,
- обжаренные грибы с луком прекрасно сочетаются с пюре,
- томатный соус или соус на основе растительного йогурта добавит новых вкусовых ноток,
- с зеленью – украсьте блюдо свежей петрушкой, укропом или зеленым луком.
Опытные итальянские повара, чтобы пюре получилось идеальным, советуют добавлять жидкость постепенно, это поможет контролировать консистенцию. Следить за температурой — картофель должен быть горячим во время разминания.
Читайте также: