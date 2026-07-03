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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Вторые блюда
Количество просмотров
91
Время на прочтение
2 мин

Как приготовить пасту без кастрюли: быстрый метод на сковороде

Быстрый метод приготовления пасты на сковороде

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Время приготовления
15 минут
Пищевая ценность на 100 г
130 ккал
Комментарии
Паста на сковороде

Паста на сковороде

Паста — это популярное и вкусное блюдо, которое отлично подходит для быстрого ужина. Однако обычно приходится долго ждать, пока закипит вода в большой кастрюле. Чтобы ускорить процесс, кулинарные эксперты советуют отказаться от кастрюль и готовить блюдо в обычной сковороде.

Приготовление пасты на сковороде имеет несколько существенных преимуществ. Главная из них состоит в том, что макаронные изделия варятся непосредственно в соусе. Это позволяет пасте максимально пропитаться ароматами других ингредиентов, создавая насыщенное блюдо ресторанного уровня. Кроме того, такой подход освобождает от необходимости мыть гору грязной посуды после ужина, ведь весь процесс происходит в единой емкости. Для тех, кто хочет испытать этот метод, предлагаем простой рецепт томатной пасты.

Необходимые ингредиенты

  • Спагетти — 350 г

  • Консервированные помидоры — 400 г

  • Большая нарезанная луковица — 1 шт.

  • Очищенные и нарезанные зубчики чеснока — 4 шт.

  • Оливковое масло — 2 ст. л.

  • Соус песто — 4 ст. л.

  • Томатная паста — 3 ст. л.

  • Овощной бульон — 1 л

  • Соль — 1 ч. л.

  • Свежесмолотый черный перец — ½ ч. л.

  • Помидоры черри — 200 г

  • Тертый пармезан — 75 г

Пошаговый процесс приготовления

На первом этапе необходимо подготовить глубокую сковороду, обязательно имеющую крышку. В нее выкладывают спагетти, добавляют консервированные помидоры, измельченный лук и чеснок. Следом отправляют оливковое масло, соус песто, томатную пасту, соль, черный перец и полностью заливают все овощным бульоном.

Сковороду плотно покрывают крышкой и ставят на средний огонь. В таком состоянии смесь готовят около 10 минут. За это время спагетти должны поглотить большую часть жидкости и дойти до почти полной готовности.

На финальном этапе в сковороду добавляют целые помидоры черри. Блюдо продолжают тушить под крышкой еще в течение трех-четырех минут. За это время макароны станут полностью мягкими, а помидоры черри успеют термически обработаться и пустить сок. Готовую горячую пасту раскладывают по тарелкам, щедро посыпают тертым пармезаном и сразу подают на стол.

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Дата публикации
Количество просмотров
91
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