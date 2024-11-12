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Как приготовить полезную вареную колбасу из куриного мяса в домашних условиях

Время готовки
2 ч. 40 мин.
Пищевая ценность на 100 г
242 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
694
Время на прочтение
2 мин
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Как приготовить полезную вареную колбасу из куриного мяса в домашних условиях

Домашняя лекарственная колбаса из курицы / Фото: Фото из открытых источников

Хотя в магазинах можно увидеть большой выбор разнообразных колбас, однако вы не можете быть на 100% уверены в их качестве. Лучше приготовьте для бутербродов домашнюю вареную колбасу из курицы.

Достаточно просто приготовить вареную колбасу дома. Продукт получается очень нежным и вкусным, а главное его вкус трудно отличить от магазинной колбасы.

Ингредиенты

куриное филе
400 г
куриное бедро
3 шт.
бульон
350 мл
маленькая свекла
1 шт.
репчатый лук
1 шт.
лавровый лист
1-2 шт.
черный перец горошком
5 шт.
чеснок
2 зубчика
соль
1-2 ч. ложки
перец черный молотый
по вкусу
молотый мускатный орех
1-2 щепотки
молотый кориандр
1-2 щепотки
желатин
15-20 г

Процесс приготовления:

  1. Филе и бедра курицы промыть, положить в кастрюлю, залить водой и варить до закипания. Когда закипит, первую воду нужно слить, добавить свежую и снова довести до кипения. Убрать пенку с поверхности, убавить огонь, добавить очищенную луковицу, черный перец (горошек), лавровый лист, соль и варить до готовности.
  2. Выключить бульон, отлить 350 мл, а мясо вынуть и дать ему остыть. Разобрать бедра, отделив мясо от костей. Филе и мясо бедра порезать в куски.
  3. Свежую свеклу очистить, натереть на мелкой терке или измельчить в блендере. Для колбасы нам понадобится его сок – примерно 1-2 ст. ложки. В бульоне развести желатин.
  4. В глубокую миску выложить куриное мясо, добавить мускатный орех, кориандр, выжать чеснок, соль, перец (молотый), влить бульон с желатином и свекольный сок. Все измельчить в блендере до однородной массы.
  5. Чтобы придать колбасе форму, можете взять 1,5 л бутылку из-под воды, отрезать верх, хорошо промыть и выложить внутрь фарш. Утрамбуйте массу, постучав бутылкой о стол. Сверху накройте пищевой плёнкой.
  6. Поставьте будущую колбасу в холодильник на несколько часов (лучше на всю ночь).

Приятного аппетита!

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