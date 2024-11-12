Как приготовить полезную вареную колбасу из куриного мяса в домашних условиях

Хотя в магазинах можно увидеть большой выбор разнообразных колбас, однако вы не можете быть на 100% уверены в их качестве. Лучше приготовьте для бутербродов домашнюю вареную колбасу из курицы.
Достаточно просто приготовить вареную колбасу дома. Продукт получается очень нежным и вкусным, а главное его вкус трудно отличить от магазинной колбасы.
Ингредиенты
- куриное филе
- 400 г
- куриное бедро
- 3 шт.
- бульон
- 350 мл
- маленькая свекла
- 1 шт.
- репчатый лук
- 1 шт.
- лавровый лист
- 1-2 шт.
- черный перец горошком
- 5 шт.
- чеснок
- 2 зубчика
- соль
- 1-2 ч. ложки
- перец черный молотый
- по вкусу
- молотый мускатный орех
- 1-2 щепотки
- молотый кориандр
- 1-2 щепотки
- желатин
- 15-20 г
Процесс приготовления:
- Филе и бедра курицы промыть, положить в кастрюлю, залить водой и варить до закипания. Когда закипит, первую воду нужно слить, добавить свежую и снова довести до кипения. Убрать пенку с поверхности, убавить огонь, добавить очищенную луковицу, черный перец (горошек), лавровый лист, соль и варить до готовности.
- Выключить бульон, отлить 350 мл, а мясо вынуть и дать ему остыть. Разобрать бедра, отделив мясо от костей. Филе и мясо бедра порезать в куски.
- Свежую свеклу очистить, натереть на мелкой терке или измельчить в блендере. Для колбасы нам понадобится его сок – примерно 1-2 ст. ложки. В бульоне развести желатин.
- В глубокую миску выложить куриное мясо, добавить мускатный орех, кориандр, выжать чеснок, соль, перец (молотый), влить бульон с желатином и свекольный сок. Все измельчить в блендере до однородной массы.
- Чтобы придать колбасе форму, можете взять 1,5 л бутылку из-под воды, отрезать верх, хорошо промыть и выложить внутрь фарш. Утрамбуйте массу, постучав бутылкой о стол. Сверху накройте пищевой плёнкой.
- Поставьте будущую колбасу в холодильник на несколько часов (лучше на всю ночь).
Приятного аппетита!