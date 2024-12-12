Как приготовить постные голубцы на Святвечер: традиционный рецепт украинцев

Это блюдо идеально пойдет, чтобы смаковать в пост, также наши предки его традиционно готовили на Святвечер.

В их приготовлении нет ничего сложного. Главное соблюдать пропорции и у вас получится вкусное блюдо на праздничный стол.

Ингредиенты капуста 1 большой кочан рис 1 стакан грибы (лучше сушеные лесные) 300 г морковь 1 шт. лук 1 шт. томатная паста 2 ст. ложки соль, перец, специи по вкусу

Процесс приготовления:

Сначала нужно правильно подготовить листья капусты. Кочан отваривается в большой кастрюле. Листья должны стать мягкими, чтобы легче снимались. Теперь начинайте готовить начинку: замочите в холодной воде сушеные грибы, чтобы немного размякли. Нарежьте их маленькими кубиками. Морковь натрите, а лук нарежьте. На сковороде сначала пожарьте только лук, затем к нему добавьте морковь. Смешайте с грибами. Жарьте, пока грибы не подрумянятся. Добавьте рис, посолите, поперчите. Перемешайте. Каждый капустный лист начините начинкой и заверните. Тушите голубцы в большой кастрюле. Их нужно залить водой с томатной пастой и специями. Готовить на медленном огне 40-50 минут.

Приятного аппетита!