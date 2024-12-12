Как приготовить постные голубцы на Святвечер: традиционный рецепт украинцев

Это блюдо идеально пойдет, чтобы смаковать в пост, также наши предки его традиционно готовили на Святвечер.
В их приготовлении нет ничего сложного. Главное соблюдать пропорции и у вас получится вкусное блюдо на праздничный стол.
Ингредиенты
- капуста
- 1 большой кочан
- рис
- 1 стакан
- грибы (лучше сушеные лесные)
- 300 г
- морковь
- 1 шт.
- лук
- 1 шт.
- томатная паста
- 2 ст. ложки
- соль, перец, специи
- по вкусу
Процесс приготовления:
- Сначала нужно правильно подготовить листья капусты. Кочан отваривается в большой кастрюле. Листья должны стать мягкими, чтобы легче снимались.
- Теперь начинайте готовить начинку: замочите в холодной воде сушеные грибы, чтобы немного размякли. Нарежьте их маленькими кубиками. Морковь натрите, а лук нарежьте. На сковороде сначала пожарьте только лук, затем к нему добавьте морковь. Смешайте с грибами. Жарьте, пока грибы не подрумянятся. Добавьте рис, посолите, поперчите. Перемешайте.
- Каждый капустный лист начините начинкой и заверните.
- Тушите голубцы в большой кастрюле. Их нужно залить водой с томатной пастой и специями. Готовить на медленном огне 40-50 минут.
Приятного аппетита!