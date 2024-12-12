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Как приготовить постные голубцы на Святвечер: традиционный рецепт украинцев

Время готовки
1 ч. 10 мин.
Пищевая ценность на 100 г
47 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
207
Время на прочтение
1 мин
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Как приготовить постные голубцы на Святвечер: традиционный рецепт украинцев

Постные голубцы: рецепт / Фото: pixabay.com

Это блюдо идеально пойдет, чтобы смаковать в пост, также наши предки его традиционно готовили на Святвечер.

В их приготовлении нет ничего сложного. Главное соблюдать пропорции и у вас получится вкусное блюдо на праздничный стол.

Ингредиенты

капуста
1 большой кочан
рис
1 стакан
грибы (лучше сушеные лесные)
300 г
морковь
1 шт.
лук
1 шт.
томатная паста
2 ст. ложки
соль, перец, специи
по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Сначала нужно правильно подготовить листья капусты. Кочан отваривается в большой кастрюле. Листья должны стать мягкими, чтобы легче снимались.
  2. Теперь начинайте готовить начинку: замочите в холодной воде сушеные грибы, чтобы немного размякли. Нарежьте их маленькими кубиками. Морковь натрите, а лук нарежьте. На сковороде сначала пожарьте только лук, затем к нему добавьте морковь. Смешайте с грибами. Жарьте, пока грибы не подрумянятся. Добавьте рис, посолите, поперчите. Перемешайте.
  3. Каждый капустный лист начините начинкой и заверните.
  4. Тушите голубцы в большой кастрюле. Их нужно залить водой с томатной пастой и специями. Готовить на медленном огне 40-50 минут.

Приятного аппетита!

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