Вторые блюда
168
1 мин

Как приготовить самые ленивые голубцы: вкусный рецепт

Самые ленивые голубцы: секрет любимого блюда без лишних хлопот

Фото автора: Анна Носова Анна Носова
1 час
32 ккал
Ленивые голубцы

Ленивые голубцы — это настоящее спасение для занятых гурманов, тот самый насыщенный, домашний вкус, что и в классическом блюде, но без многочасового стояния у плиты.

Попробуйте этот рецепт ленивых голубцов, которые готовятся гораздо быстрее, но получаются такими же вкусными, как и классические.

Ингредиенты для голубцов

  • Фарш (смешанный) — 600 г

  • Капуста (свежая) — 700-800 г

  • Лук — 2 шт.

  • Морковь — 1 шт.

  • Помидоры — 3 шт.

  • Чеснок — 2-3 зубчика

  • Рис — ¾ стакана

  • Зелень — небольшой пучок

  • Растительное масло, соль, перец, приправы — по вашему вкусу

Приготовление голубцов

  • Мелко нарежьте лук и чеснок. Морковь натрите на большой терке.

  • На сковороде разогрейте растительное масло. Обжарьте на медленном огне лук и чеснок до прозрачности. Добавьте морковь и готовьте, пока она станет мягкой.

  • Рис отварите в подсоленной воде до полуготовности (около 10 минут). Промойте холодной водой.

  • Капусту мелко нашинкуйте. Помидоры натрите на терке, выбросив шкурку. Посолите и поперчите полученную томатную массу.

  • Добавьте половину фарша к овощам на сковороду. Разделите его лопаткой на небольшие кусочки. Добавьте оставшийся фарш, посолите, поперчите, перемешайте и тушите под крышкой 10-15 минут.

  • Добавьте нарезанную капусту в фарш. Посолите, поперчите, перемешайте и тушите 10-15 минут, пока она не станет мягкой. Если капуста молодая — 5-7 минут.

  • Добавьте к сковороде рис и протертые помидоры. Посыпьте все мелко нарезанной зеленью, перемешайте, накройте крышкой и тушите еще 5 минут.

Подавайте готовые голубцы со сметаной.

168
