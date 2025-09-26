Как приготовить самые ленивые голубцы: вкусный рецепт

Ленивые голубцы

Ленивые голубцы — это настоящее спасение для занятых гурманов, тот самый насыщенный, домашний вкус, что и в классическом блюде, но без многочасового стояния у плиты.

Попробуйте этот рецепт ленивых голубцов, которые готовятся гораздо быстрее, но получаются такими же вкусными, как и классические.

Ингредиенты для голубцов

Фарш (смешанный) — 600 г

Капуста (свежая) — 700-800 г

Лук — 2 шт.

Морковь — 1 шт.

Помидоры — 3 шт.

Чеснок — 2-3 зубчика

Рис — ¾ стакана

Зелень — небольшой пучок

Растительное масло, соль, перец, приправы — по вашему вкусу

Приготовление голубцов

Мелко нарежьте лук и чеснок. Морковь натрите на большой терке.

На сковороде разогрейте растительное масло. Обжарьте на медленном огне лук и чеснок до прозрачности. Добавьте морковь и готовьте, пока она станет мягкой.

Рис отварите в подсоленной воде до полуготовности (около 10 минут). Промойте холодной водой.

Капусту мелко нашинкуйте. Помидоры натрите на терке, выбросив шкурку. Посолите и поперчите полученную томатную массу.

Добавьте половину фарша к овощам на сковороду. Разделите его лопаткой на небольшие кусочки. Добавьте оставшийся фарш, посолите, поперчите, перемешайте и тушите под крышкой 10-15 минут.

Добавьте нарезанную капусту в фарш. Посолите, поперчите, перемешайте и тушите 10-15 минут, пока она не станет мягкой. Если капуста молодая — 5-7 минут.

Добавьте к сковороде рис и протертые помидоры. Посыпьте все мелко нарезанной зеленью, перемешайте, накройте крышкой и тушите еще 5 минут.

Подавайте готовые голубцы со сметаной.