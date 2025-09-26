- Дата публикации
- Вторые блюда
- 168
- 1 мин
Как приготовить самые ленивые голубцы: вкусный рецепт
Самые ленивые голубцы: секрет любимого блюда без лишних хлопот
Ленивые голубцы — это настоящее спасение для занятых гурманов, тот самый насыщенный, домашний вкус, что и в классическом блюде, но без многочасового стояния у плиты.
Попробуйте этот рецепт ленивых голубцов, которые готовятся гораздо быстрее, но получаются такими же вкусными, как и классические.
Ингредиенты для голубцов
Фарш (смешанный) — 600 г
Капуста (свежая) — 700-800 г
Лук — 2 шт.
Морковь — 1 шт.
Помидоры — 3 шт.
Чеснок — 2-3 зубчика
Рис — ¾ стакана
Зелень — небольшой пучок
Растительное масло, соль, перец, приправы — по вашему вкусу
Приготовление голубцов
Мелко нарежьте лук и чеснок. Морковь натрите на большой терке.
На сковороде разогрейте растительное масло. Обжарьте на медленном огне лук и чеснок до прозрачности. Добавьте морковь и готовьте, пока она станет мягкой.
Рис отварите в подсоленной воде до полуготовности (около 10 минут). Промойте холодной водой.
Капусту мелко нашинкуйте. Помидоры натрите на терке, выбросив шкурку. Посолите и поперчите полученную томатную массу.
Добавьте половину фарша к овощам на сковороду. Разделите его лопаткой на небольшие кусочки. Добавьте оставшийся фарш, посолите, поперчите, перемешайте и тушите под крышкой 10-15 минут.
Добавьте нарезанную капусту в фарш. Посолите, поперчите, перемешайте и тушите 10-15 минут, пока она не станет мягкой. Если капуста молодая — 5-7 минут.
Добавьте к сковороде рис и протертые помидоры. Посыпьте все мелко нарезанной зеленью, перемешайте, накройте крышкой и тушите еще 5 минут.
Подавайте готовые голубцы со сметаной.