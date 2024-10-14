Как приготовить сочные котлеты: что повара не рекомендуют добавлять в фарш

Как сделать, чтобы котлеты были сочными, а не жесткими

Казалось бы, что сложного в приготовлении котлет, тысячи украинцев готовят их каждый день. Приправить фарш, добавить яйцо, молоко, хлеб. Но оказывается не все так просто.

Опытные повара не добавляют в котлетный фарш молоко и яйца и вот почему.

Почему не добавляют молоко? Мало кто знает, что молоко не выдерживает термическую обработку, особенно если речь идет об жарке — протеин, который есть в молоке, при такой температуре сворачивается. Как результат котлеты получаются жесткими, а значит, не вкусными. В результате мягкие котлеты становятся жесткими и не особенно вкусными. Поэтому молоко однозначно добавлять не следует.

С использованием яиц все сложнее, потому что этот компонент лучше других скрепляет фарш в котлетах, не дает им развалиться, за это нужно отдать им должное. Однако яйца также являются виновниками того, что котлеты получаются жесткими.

Чем же тогда "скрепить" фарш вместо яиц? Повара советуют ввести в состав фарша немного белого хлеба и манной крупы. Они не дадут котлетам развалиться в то же время котлеты будут рыхлыми.

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