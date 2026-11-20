Рецепт сочных котлет

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Домашние котлеты могут получиться сухими даже тогда, когда фарш приготовлен из качественного мяса. Причиной нередко становится продолжительная жарка, во время которой мясо теряет часть влаги. Однако есть простой кулинарный прием, который помогает сделать готовое блюдо более нежным и ароматным.

Для этого понадобятся немного сливочного масла и обычная вода. Рассказываем, когда именно их нужно прибавлять и как правильно приготовить сочные котлеты.

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Когда и почему добавлять сливочное масло во время приготовления котлет

Обычно котлеты обжаривают на растительном масле до румяной корочки, а затем доводят до готовности на слабом огне. Именно на этом этапе после обжаривания котлет опытные хозяйки советуют в сковороду влить немного воды и положить кусочек сливочного масла.

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Под крышкой вода постепенно превращается в пар, благодаря чему котлеты доводятся до готовности без интенсивного обжаривания. Сливочное масло в это время растапливается, смешивается с мясным соком и образует ароматную подливку.

В результате котлеты приобретают более нежный сливочный вкус, а их поверхность не пересыхает так быстро.

В то же время важно понимать, что масло не может вернуть влажную мясо, которое уже сильно пережарено. Поэтому этот способ лучше работает, если котлеты только подрумянили снаружи, а затем доводят до готовности под крышкой.

Как приготовить сочные котлеты со сливочным маслом

Для приготовления домашних котлет понадобятся:

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Мясной фарш из свинины, говядины или их смеси — 1 кг;

лук — 1 шт.;

батон — 200 г;

сливочное масло — 20 г;

соль — 1 чайная ложка;

черный молотый перец — по вкусу;

вода для тушения — примерно 100 мл;

масло для жарки — при необходимости.

Готовим сочные котлеты

Сначала замочите батон в воде на несколько минут. Когда он размякнет, слегка отожмите его и смешайте с мясным фаршем. Добавьте измельченный лук, соль и перец.

Тщательно перемешайте фарш, чтобы все составляющие равномерно распределились. После этого сформируйте котлеты примерно одинакового размера — так они будут готовиться более равномерно.

Разогрейте на сковороде небольшое количество растительного масла и выложите котлеты. Обжарьте их по бокам до появления румяной корочки.

Когда котлеты подрумянятся, убавьте огонь. Если на сковороде осталось много жира, аккуратно уберите его избыток.

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Затем влейте около 100 мл воды и добавьте 20 г сливочного масла, разрезанного на несколько кусочков. Накройте сковороду крышкой и тушите котлеты на слабом огне около 10 минут.

В конце снимите крышку и оставьте блюдо еще на 2–3 минуты, чтобы часть жидкости испарилась, а подливка стала более насыщенной. Если толстые котлеты, для полного приготовления может потребоваться больше времени.

Почему не стоит добавлять сливочное масло в начале жарки

Обычное сливочное масло содержит молочные белки и другие компоненты, которые при высокой температуре могут быстро подгорать. Поэтому котлеты могут приобрести горький привкус.

Именно поэтому в начале приготовления удобнее использовать масло, а сливочное масло добавлять позже, когда температура уже уменьшена.

Во время тушения масло постепенно растапливается в воде и мясном соке, придавая блюду нежный вкус без сильной поджарки.

Можно ли добавлять сливочное масло без воды

Можно, но результат будет другим. Если положить небольшой кусочек масла на готовые горячие котлеты, оно растопится и придаст им сливочный вкус.

Однако самое сочетание воды, масла и умеренного нагрева позволяет довести подрумяненные котлеты до готовности в условиях влажного тепла.

Такой способ особенно удобен для домашних котлет, готовящихся на обычной сковороде. Он не нуждается в дополнительных ингредиентах или сложных кулинарных приемах, а готовое блюдо можно подавать вместе с подливкой в картофельное пюре, гречку или рис.

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