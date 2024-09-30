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Как приготовить тушеные баклажаны на сковороде: это вкусно и полезно

Время готовки
1 час
Пищевая ценность на 100 г
37 ккал
Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
19
Время на прочтение
1 мин
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Как приготовить тушеные баклажаны на сковороде: это вкусно и полезно

Тушеные баклажаны

Рецепт баклажанов тушеных с овощами

Готовим баклажаны, которые можно есть утром и вечером, теплыми и холодными, как с мясом, так и вегетарианцем.

Ингредиенты:

  • Баклажаны — 400 г.
  • Болгарский перец – 200 г.
  • Помидоры – 400 г.
  • Лук – 100 г.
  • Морковь – 150 г.
  • Растительное масло – для жарки.
  • Чеснок, зелень, соль, специи – по вкусу.

Как приготовить тушеные баклажаны.

  • Чистим морковь, лук и чеснок.
  • Лук нарезаем полукольцами. У болгарского перца удаляем семена, плодоножку, разрезаем пополам и нарезаем полосками. Морковь натираем на большой терке или нарезаем соломкой. Баклажаны нарезаем брусочками, помидоры – дольками.
  • В глубокой сковороде разогреваем небольшое количество растительного масла. Сначала обжариваем перец, морковь и лук. Помешивая, готовьте на сильном огне несколько минут.
  • Далее к обжаренным овощам добавьте баклажаны и помидоры.
  • Слегка посолите, перемешайте все, накройте сковороду крышкой. Тушите овощи на небольшом огне около получаса. Помидорный сок не даст подгореть рагу. Откройте крышку и проверьте, хватает ли жидкости. Если нет, добавьте еще помидоры.
  • Добавьте мелко нарезанный чеснок и побольше зелени по своему вкусу. Перемешайте рагу и потушите еще 5 минут. Приятного аппетита.

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