Как приготовить тушеные баклажаны на сковороде: это вкусно и полезно

Готовим баклажаны, которые можно есть утром и вечером, теплыми и холодными, как с мясом, так и вегетарианцем.

Ингредиенты:

Баклажаны — 400 г.

Болгарский перец – 200 г.

Помидоры – 400 г.

Лук – 100 г.

Морковь – 150 г.

Растительное масло – для жарки.

Чеснок, зелень, соль, специи – по вкусу.

Как приготовить тушеные баклажаны.

Чистим морковь, лук и чеснок.

Лук нарезаем полукольцами. У болгарского перца удаляем семена, плодоножку, разрезаем пополам и нарезаем полосками. Морковь натираем на большой терке или нарезаем соломкой. Баклажаны нарезаем брусочками, помидоры – дольками.

В глубокой сковороде разогреваем небольшое количество растительного масла. Сначала обжариваем перец, морковь и лук. Помешивая, готовьте на сильном огне несколько минут.

Далее к обжаренным овощам добавьте баклажаны и помидоры.

Слегка посолите, перемешайте все, накройте сковороду крышкой. Тушите овощи на небольшом огне около получаса. Помидорный сок не даст подгореть рагу. Откройте крышку и проверьте, хватает ли жидкости. Если нет, добавьте еще помидоры.

Добавьте мелко нарезанный чеснок и побольше зелени по своему вкусу. Перемешайте рагу и потушите еще 5 минут. Приятного аппетита.

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