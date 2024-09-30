Как приготовить тушеные баклажаны на сковороде: это вкусно и полезно

Рецепт баклажанов тушеных с овощами
Готовим баклажаны, которые можно есть утром и вечером, теплыми и холодными, как с мясом, так и вегетарианцем.
Ингредиенты:
- Баклажаны — 400 г.
- Болгарский перец – 200 г.
- Помидоры – 400 г.
- Лук – 100 г.
- Морковь – 150 г.
- Растительное масло – для жарки.
- Чеснок, зелень, соль, специи – по вкусу.
Как приготовить тушеные баклажаны.
- Чистим морковь, лук и чеснок.
- Лук нарезаем полукольцами. У болгарского перца удаляем семена, плодоножку, разрезаем пополам и нарезаем полосками. Морковь натираем на большой терке или нарезаем соломкой. Баклажаны нарезаем брусочками, помидоры – дольками.
- В глубокой сковороде разогреваем небольшое количество растительного масла. Сначала обжариваем перец, морковь и лук. Помешивая, готовьте на сильном огне несколько минут.
- Далее к обжаренным овощам добавьте баклажаны и помидоры.
- Слегка посолите, перемешайте все, накройте сковороду крышкой. Тушите овощи на небольшом огне около получаса. Помидорный сок не даст подгореть рагу. Откройте крышку и проверьте, хватает ли жидкости. Если нет, добавьте еще помидоры.
- Добавьте мелко нарезанный чеснок и побольше зелени по своему вкусу. Перемешайте рагу и потушите еще 5 минут. Приятного аппетита.
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