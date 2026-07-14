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Как просто и быстро приготовить хрустящие кабачки без жарки
Хрустящие кабачки в духовке: легкий рецепт без жарки
Если вы любите сезонные овощи, но стараетесь избегать жареных блюд или следите за своей фигурой, этот рецепт станет для вас настоящей находкой. Мы предлагаем приготовить невероятно вкусные и хрустящие кабачки, которые запекаются в духовке без капли масла. Это блюдо готовится очень быстро и исчезает со стола мгновенно.
Ингредиенты
Для приготовления вам понадобятся следующие продукты:
Кабачки — 1 кг.
Панировка — 3 ст. л. кукурузной муки (можно заменить обычной) и 3 ст. л. панировочных сухарей.
Сыр — 150 г моцареллы (или любого хорошо плавящегося сыра).
Специи — паприка, сухой чеснок, кориандр, черный перец и соль — по вкусу.
Для фирменного соуса:
Сметана — 3 ст. л.
Свежий огурец — один небольшой.
Свежая зелень — укроп, петрушка.
Чеснок — 2 зубчика
Пошаговый процесс приготовления
Кабачки нарежьте удобными кусочками среднего размера. Выложите их в обычный пищевой пакет, добавьте соль, кукурузную муку, панировочные сухари и любимые специи. Плотно завяжите пакет и тщательно перемешайте содержимое, чтобы панировка равномерно укрыла каждый кусочек овоща. Преимущество этого метода в том, что вам не нужно ждать, пока кабачки пустят сок — мы готовим их сразу.
Противень застелите пергаментом. Выложите кабачки в один ряд так, чтобы между ними оставалось немного свободного места — это позволит им равномерно подрумяниться. Отправьте противень в разогретую до 200°C духовку на 20–25 минут. Готовность можно проверить шпажкой, кабачки должны стать мягкими внутри.
Когда кабачки станут готовыми, достаньте их и обильно посыпьте тертым сыром. Поверните противень в духовку еще на 8–10 минут, пока сыр не расплавится и не превратится в аппетитную румяную корочку.
Пока кабачки запекаются, смешайте сметану с мелко нарезанной зеленью, натертым на терке свежим огурцом и выжатым чесноком. Добавьте немного соли. Этот соус идеально дополняет хрустящие овощи, придавая им свежесть.
Это блюдо является отличным выбором для диетического питания, поскольку отсутствие жарки и использования масла делают его максимально легким и полезным. Благодаря сочетанию панировки и методу запекания кабачки приобретают аппетитную хрустальную корочку, при этом сохраняя нежную и мягкую текстуру внутри. Такая закуска отличается своей универсальностью, ведь она одинаково уместна как для праздничного стола, так и как быстрое дополнение к обычному ужину. Обязательно попробуйте приготовить эти хрустящие овощные палочки, ведь это сочетание простоты приготовления, превосходного вкуса и пользы для организма.