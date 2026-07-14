Как просто и быстро приготовить хрустящие кабачки без жарки

Кабачки в духовке

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Если вы любите сезонные овощи, но стараетесь избегать жареных блюд или следите за своей фигурой, этот рецепт станет для вас настоящей находкой. Мы предлагаем приготовить невероятно вкусные и хрустящие кабачки, которые запекаются в духовке без капли масла. Это блюдо готовится очень быстро и исчезает со стола мгновенно.

Ингредиенты

Для приготовления вам понадобятся следующие продукты:

Кабачки — 1 кг.

Панировка — 3 ст. л. кукурузной муки (можно заменить обычной) и 3 ст. л. панировочных сухарей.

Сыр — 150 г моцареллы (или любого хорошо плавящегося сыра).

Специи — паприка, сухой чеснок, кориандр, черный перец и соль — по вкусу.

Для фирменного соуса:

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Сметана — 3 ст. л.

Свежий огурец — один небольшой.

Свежая зелень — укроп, петрушка.

Чеснок — 2 зубчика

Пошаговый процесс приготовления

Кабачки нарежьте удобными кусочками среднего размера. Выложите их в обычный пищевой пакет, добавьте соль, кукурузную муку, панировочные сухари и любимые специи. Плотно завяжите пакет и тщательно перемешайте содержимое, чтобы панировка равномерно укрыла каждый кусочек овоща. Преимущество этого метода в том, что вам не нужно ждать, пока кабачки пустят сок — мы готовим их сразу.

Противень застелите пергаментом. Выложите кабачки в один ряд так, чтобы между ними оставалось немного свободного места — это позволит им равномерно подрумяниться. Отправьте противень в разогретую до 200°C духовку на 20–25 минут. Готовность можно проверить шпажкой, кабачки должны стать мягкими внутри.

Когда кабачки станут готовыми, достаньте их и обильно посыпьте тертым сыром. Поверните противень в духовку еще на 8–10 минут, пока сыр не расплавится и не превратится в аппетитную румяную корочку.

Пока кабачки запекаются, смешайте сметану с мелко нарезанной зеленью, натертым на терке свежим огурцом и выжатым чесноком. Добавьте немного соли. Этот соус идеально дополняет хрустящие овощи, придавая им свежесть.

Это блюдо является отличным выбором для диетического питания, поскольку отсутствие жарки и использования масла делают его максимально легким и полезным. Благодаря сочетанию панировки и методу запекания кабачки приобретают аппетитную хрустальную корочку, при этом сохраняя нежную и мягкую текстуру внутри. Такая закуска отличается своей универсальностью, ведь она одинаково уместна как для праздничного стола, так и как быстрое дополнение к обычному ужину. Обязательно попробуйте приготовить эти хрустящие овощные палочки, ведь это сочетание простоты приготовления, превосходного вкуса и пользы для организма.

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