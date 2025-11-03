Как сделать драники воздушными: неожиданный рецепт с дрожжами, превращающий картофель в оладьи

Деруны

Традиционные картофельные драники обычно получаются хрустящими извне и плотными внутри, что делает их любимым блюдом домашней кухни.

Однако существует менее распространенный, но изысканный вариант — дрожжевые драники ячеистая текстура.

Рецепт дерунов на дрожжах

Ингредиенты и приготовление теста

Картофель — 500 грамм сырого картофеля.

Мука — 80 грамм пшеничной муки.

Яйцо — 1 шт.

Теплая вода — 50 миллилитров

Дрожжи сухие — 7 г

Соль — половина чайной ложки.

Как приготовить драники

Натрите картофель атерты на мелкой терке. Именно мелкая фракция обеспечит однородную структуру и поможет драникам равномерно пропекаться.

К натертому картофелю добавьте соль и яйцо, а затем влейте 50 миллилитров теплой воды и всыпьте сухие дрожжи. Тщательно перемешайте все, чтобы дрожжи начали активизироваться.

Осторожно введите пшеничную муку. Важно не стремиться сделать тесто густым — оно должно оставаться достаточно редким, консистенцией похожим на тесто для обычных оладий. Избыток муки сделает драники тяжелыми и избавит их от желаемой легкости.

Секрет воздушности дерунов

Ключевой этап этого рецепта — подъем теста. Массу нужно бросить в теплом месте на 1-1,5 часа.

Идеальная температура для активации дрожжей составляет около 30°C. Если в помещении будет слишком прохладно, тесто не поднимется.

За это время дрожжи активизируются, тесто заметно увеличится в объеме и в нем образуются мелкие воздушные пузырьки. Именно эти пузыри отвечают за будущую пористость и великолепие драников.

Жарение драников

Жарят дрожжевые драники на среднем огне в небольшом количестве растительного масла. Ложкой осторожно выкладывайте порции теста на сковородку, стараясь не утрамбовывать их, чтобы сохранить воздушную структуру.

Благодаря дрожжам, эти драники готовятся скорее классических вариантов. Быстро образуется золотистая хрустящая корочка, в то же время сохраняется мягкая, ячеистая сердцевина.

Готовое блюдо необходимо выложить на бумажное полотенце, чтобы впитать излишки жира.

Важно помнить, что ключ к успеху состоит в балансе ингредиентов и правильном температурном режиме. Используйте мелкую терку во избежание крупных картофельных волокон, которые мешают тесту равномерно пропекаться и делают его грубым. Минимальное количество муки и необходимое тепло для дрожжей гарантируют, что ваши драники получатся максимально легкими, пышными и действительно изменят ваше восприятие этого привычного блюда.