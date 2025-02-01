Как сварить идеально чистый и прозрачный холодец: так готовили наши прабабушки

Попробуйте приготовить холодец по этому старинному рецепту. Вы увидите, что блюдо получится чистым и прозрачным.

Ингредиенты говядина на косточке (рулька) 800 г мясо (говядина) 1 кг куриные бедра 800 г свиная рулька 1,5 кг вода 4,8 л морковь 1 шт. лук 1 шт. лавровый лист 2 шт. чеснок 4 зубчика перец горошком 1 час. кровати ароматный перец 1/4 ч. ложки гвоздика 1 шт. соль 2 ст. ложки

Процесс приготовления:

Замочите мясо на несколько часов в холодной воде. Не забудьте сделать на свинине несколько надрезов вплоть до кости. Выложите мясо в кастрюлю, залейте чистой холодной водой и варите до образования пены. Ее должно быть много. Выложите мясо в отдельную емкость и слейте бульон с пеной. Тщательно промойте кастрюлю от пены, затем промойте мясо. Выложите его обратно в кастрюлю, залейте холодной водой, доведите до кипения на большом огне. Добавьте 1 ст. ложку соли и убавьте огонь до среднего. Всю пену нужно будет собирать с поверхности бульона. Когда бульон начнет кипеть, убавьте огонь до минимального. Оставьте мясо томиться под закрытой крышкой на 4 часа. После этого добавьте в воду лавровый лист, душистый перец, перец горошком, соль и гвоздику. Выложите также морковь и лук. Варите еще 2 часа. Верхний пласт жира с поверхности бульона снимите, уберите лавровый лист, овощи и перец горошком. Отдельно выложите мясо, в бульон мелко нашинкуйте чеснок. Через несколько минут сцедите жидкость через марлю и сито. Мясо разделите на небольшие кусочки волокнами. Посолите по вкусу. Выложите в формы мясо, залейте бульоном. Оставьте охладиться до комнатной температуры, а затем убрать в холодильник для застывания.

Приятного аппетита!

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