Как сварить идеально чистый и прозрачный холодец: так готовили наши прабабушки

Холодец — традиционное блюдо, которое очень популярно среди украинцев.
Попробуйте приготовить холодец по этому старинному рецепту. Вы увидите, что блюдо получится чистым и прозрачным.
Ингредиенты
- говядина на косточке (рулька)
- 800 г
- мясо (говядина)
- 1 кг
- куриные бедра
- 800 г
- свиная рулька
- 1,5 кг
- вода
- 4,8 л
- морковь
- 1 шт.
- лук
- 1 шт.
- лавровый лист
- 2 шт.
- чеснок
- 4 зубчика
- перец горошком
- 1 час. кровати
- ароматный перец
- 1/4 ч. ложки
- гвоздика
- 1 шт.
- соль
- 2 ст. ложки
Процесс приготовления:
- Замочите мясо на несколько часов в холодной воде. Не забудьте сделать на свинине несколько надрезов вплоть до кости.
- Выложите мясо в кастрюлю, залейте чистой холодной водой и варите до образования пены. Ее должно быть много. Выложите мясо в отдельную емкость и слейте бульон с пеной.
- Тщательно промойте кастрюлю от пены, затем промойте мясо. Выложите его обратно в кастрюлю, залейте холодной водой, доведите до кипения на большом огне. Добавьте 1 ст. ложку соли и убавьте огонь до среднего. Всю пену нужно будет собирать с поверхности бульона.
- Когда бульон начнет кипеть, убавьте огонь до минимального. Оставьте мясо томиться под закрытой крышкой на 4 часа.
- После этого добавьте в воду лавровый лист, душистый перец, перец горошком, соль и гвоздику. Выложите также морковь и лук. Варите еще 2 часа. Верхний пласт жира с поверхности бульона снимите, уберите лавровый лист, овощи и перец горошком.
- Отдельно выложите мясо, в бульон мелко нашинкуйте чеснок. Через несколько минут сцедите жидкость через марлю и сито. Мясо разделите на небольшие кусочки волокнами. Посолите по вкусу.
- Выложите в формы мясо, залейте бульоном. Оставьте охладиться до комнатной температуры, а затем убрать в холодильник для застывания.
Приятного аппетита!
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