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Как сварить идеально чистый и прозрачный холодец: так готовили наши прабабушки

Время готовки
8 часов
Пищевая ценность на 100 г
300 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
553
Время на прочтение
2 мин
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Как сварить идеально чистый и прозрачный холодец: так готовили наши прабабушки

Как приготовить прозрачный холодец / Фото: Фото из открытых источников

Холодец — традиционное блюдо, которое очень популярно среди украинцев.

Попробуйте приготовить холодец по этому старинному рецепту. Вы увидите, что блюдо получится чистым и прозрачным.

Ингредиенты

говядина на косточке (рулька)
800 г
мясо (говядина)
1 кг
куриные бедра
800 г
свиная рулька
1,5 кг
вода
4,8 л
морковь
1 шт.
лук
1 шт.
лавровый лист
2 шт.
чеснок
4 зубчика
перец горошком
1 час. кровати
ароматный перец
1/4 ч. ложки
гвоздика
1 шт.
соль
2 ст. ложки

Процесс приготовления:

  1. Замочите мясо на несколько часов в холодной воде. Не забудьте сделать на свинине несколько надрезов вплоть до кости.
  2. Выложите мясо в кастрюлю, залейте чистой холодной водой и варите до образования пены. Ее должно быть много. Выложите мясо в отдельную емкость и слейте бульон с пеной.
  3. Тщательно промойте кастрюлю от пены, затем промойте мясо. Выложите его обратно в кастрюлю, залейте холодной водой, доведите до кипения на большом огне. Добавьте 1 ст. ложку соли и убавьте огонь до среднего. Всю пену нужно будет собирать с поверхности бульона.
  4. Когда бульон начнет кипеть, убавьте огонь до минимального. Оставьте мясо томиться под закрытой крышкой на 4 часа.
  5. После этого добавьте в воду лавровый лист, душистый перец, перец горошком, соль и гвоздику. Выложите также морковь и лук. Варите еще 2 часа. Верхний пласт жира с поверхности бульона снимите, уберите лавровый лист, овощи и перец горошком.
  6. Отдельно выложите мясо, в бульон мелко нашинкуйте чеснок. Через несколько минут сцедите жидкость через марлю и сито. Мясо разделите на небольшие кусочки волокнами. Посолите по вкусу.
  7. Выложите в формы мясо, залейте бульоном. Оставьте охладиться до комнатной температуры, а затем убрать в холодильник для застывания.

Приятного аппетита!

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