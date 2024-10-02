Как тушить капусту, чтобы было вкусно даже без мяса: рецепт еще из книг

Тушеная капуста относится к универсальным блюдам, она может быть гарниром, самостоятельным блюдом, начинкой для вареников и пирогов. Главное, правильно ее сделать.

Рассказываем, как приготовить тушеную капусту без мяса так, чтобы хотелось ее есть не только в пост или во время диеты.

Рецепт вкусной тушеной капусты

Ингредиенты

Белокочанная капуста – 1 кг.

Лук репчатый -1 шт.

Томатная паста — 2 ст. л

Мука – 1 ст. л

Уксус (9%) – 1 ст. л

Соль – 1 ч. л

Сахар – 1 ст. л

Масло растительное – 3 ст. л

Вода — 150 мл .

Перец черный – по вкусу.

Приготовление тушеной капусты

Капусту нарезаем тонкой соломкой, а луковицу – кубиками.

Обжариваем лук на растительном масле, добавляем капусту и 150 мл воды, тушим все под крышкой 30-40 минут.

В миске смешиваем муку с томатной пастой и добавляем уксус и сахар. Перемешиваем до растворения комков и добавляем в капусту.

Тушим еще 10-15 минут без крышки и снимаем с огня. Приятного аппетита.

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