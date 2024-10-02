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Как тушить капусту, чтобы было вкусно даже без мяса: рецепт еще из книг

Время готовки
1 час
Пищевая ценность на 100 г
69 ккал
Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
220
Время на прочтение
1 мин
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Как тушить капусту, чтобы было вкусно даже без мяса: рецепт еще из книг

Рецепт тушеной капусты

Как тушить капусту без мяса

Тушеная капуста относится к универсальным блюдам, она может быть гарниром, самостоятельным блюдом, начинкой для вареников и пирогов. Главное, правильно ее сделать.

Рассказываем, как приготовить тушеную капусту без мяса так, чтобы хотелось ее есть не только в пост или во время диеты.

Рецепт вкусной тушеной капусты

Ингредиенты

  • Белокочанная капуста – 1 кг.
  • Лук репчатый -1 шт.
  • Томатная паста — 2 ст. л
  • Мука – 1 ст. л
  • Уксус (9%) – 1 ст. л
  • Соль – 1 ч. л
  • Сахар – 1 ст. л
  • Масло растительное – 3 ст. л
  • Вода — 150 мл .
  • Перец черный – по вкусу.

Приготовление тушеной капусты

  • Капусту нарезаем тонкой соломкой, а луковицу – кубиками.
  • Обжариваем лук на растительном масле, добавляем капусту и 150 мл воды, тушим все под крышкой 30-40 минут.
  • В миске смешиваем муку с томатной пастой и добавляем уксус и сахар. Перемешиваем до растворения комков и добавляем в капусту.
  • Тушим еще 10-15 минут без крышки и снимаем с огня. Приятного аппетита.

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