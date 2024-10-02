Как тушить капусту, чтобы было вкусно даже без мяса: рецепт еще из книг

Как тушить капусту без мяса
Тушеная капуста относится к универсальным блюдам, она может быть гарниром, самостоятельным блюдом, начинкой для вареников и пирогов. Главное, правильно ее сделать.
Рассказываем, как приготовить тушеную капусту без мяса так, чтобы хотелось ее есть не только в пост или во время диеты.
Рецепт вкусной тушеной капусты
Ингредиенты
- Белокочанная капуста – 1 кг.
- Лук репчатый -1 шт.
- Томатная паста — 2 ст. л
- Мука – 1 ст. л
- Уксус (9%) – 1 ст. л
- Соль – 1 ч. л
- Сахар – 1 ст. л
- Масло растительное – 3 ст. л
- Вода — 150 мл .
- Перец черный – по вкусу.
Приготовление тушеной капусты
- Капусту нарезаем тонкой соломкой, а луковицу – кубиками.
- Обжариваем лук на растительном масле, добавляем капусту и 150 мл воды, тушим все под крышкой 30-40 минут.
- В миске смешиваем муку с томатной пастой и добавляем уксус и сахар. Перемешиваем до растворения комков и добавляем в капусту.
- Тушим еще 10-15 минут без крышки и снимаем с огня. Приятного аппетита.
Читайте также:
- Зачем повара добавляют в тушеную капусту молоко: вы точно об этом не знали
- Как тушить капусту в кастрюле с мясом на сковороде, сколько времени нужно для ее приготовления.