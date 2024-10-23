Как запечь тыкву с рикоттой и зернами граната: такого вы точно не ели

Рецепт запеченной тыквы с рикоттой и гранатовыми зернами

Украинцы любят готовить разнообразные блюда из тыквы – каши, соленые, сладкие блюда, запекать его в духовке с разнообразными травами. Регулярное употребление запеченной тыквы оказывает благоприятное влияние на сосуды и сердце, укрепляет иммунитет, обладает противораковыми свойствами.

Рассказываем, как необычно и вкусно запечь тыкву.

Рецепт запеченной тыквы с рикоттой

Почищенную тыкву запечь в духовке до готовности. Нарезать на части.

Смешать рикотту с густыми сливками. Посолить, добавить пропущенный через пресс чеснок и хорошо перемешать. Вместо рикотты можно брать фету, другой вкусный сыр.

Выложить подушку из зелени, сверху кусочки запеченной тыквы, на каждую дольку тыквы положить по одной столовой ложке соуса из рикотты.

Для приготовления соуса из граната перемешать 2 столовые ложки мелко нарезанного красного лука, 2 чайные ложки лимонного сока, треть стакана оливкового масла первого отжима, стакан зерен граната, 2 столовые ложки мелко нарезанной петрушки.

Выложить на запеченные куски тыквы с рикоттой. Приятного аппетита.

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