Как запечь тыкву с рикоттой и зернами граната: такого вы точно не ели

Рецепт запеченной тыквы с рикоттой и гранатовыми зернами
Украинцы любят готовить разнообразные блюда из тыквы – каши, соленые, сладкие блюда, запекать его в духовке с разнообразными травами. Регулярное употребление запеченной тыквы оказывает благоприятное влияние на сосуды и сердце, укрепляет иммунитет, обладает противораковыми свойствами.
Рассказываем, как необычно и вкусно запечь тыкву.
Рецепт запеченной тыквы с рикоттой
- Почищенную тыкву запечь в духовке до готовности. Нарезать на части.
- Смешать рикотту с густыми сливками. Посолить, добавить пропущенный через пресс чеснок и хорошо перемешать. Вместо рикотты можно брать фету, другой вкусный сыр.
- Выложить подушку из зелени, сверху кусочки запеченной тыквы, на каждую дольку тыквы положить по одной столовой ложке соуса из рикотты.
Для приготовления соуса из граната перемешать 2 столовые ложки мелко нарезанного красного лука, 2 чайные ложки лимонного сока, треть стакана оливкового масла первого отжима, стакан зерен граната, 2 столовые ложки мелко нарезанной петрушки.
Выложить на запеченные куски тыквы с рикоттой. Приятного аппетита.
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