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Капустная запеканка с манкой на сковороде: рецепт вкусного низкокалорийногс блюда

Время готовки
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
125 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
205
Время на прочтение
1 мин
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Капустная запеканка с манкой на сковороде: рецепт вкусного низкокалорийногс блюда

Капуста для запеканки / Фото: Credits

Запеканка из капусты – простое и низкокалорийное блюдо. Ее можно подать с любым соусом или сметаной. Для блюда вам понадобится обычная белокочанная капуста, манка и еще пара ингредиентов, которые всегда есть на кухне хозяйки. Необходимо все смешать, выложить на сковородку и обжарить.

Ингредиенты

капуста белокочанная
800 г
крупа манная
5 ст. л.
яйцо
2 шт.
лук репчатый (крупный)
1 шт.
укроп
1 пучок
сливочное масло
300 г
растительное масл
перец черный молотый
соль
  1. В кипящей воде отварите мелко нарезанную капусту 10 минут до мягкости. Откиньте на дуршлаг и отожмите руками от лишней влаги.
  2. Лук репчатый очистите, мелко нарежьте. Обжарьте на сливочном масле до золотистого цвета.
  3. К капусте добавьте обжаренный лук, яйца, мелко нарезанный укроп, манную крупу, соль и перец. Оставьте на 10-15 минут, чтобы манка разбухла.
  4. Капустную массу выложите на раскаленную сковороду, смазанную растительным маслом. Накройте крышкой, убавьте огонь до минимума и оставьте на плите на 15-20 минут. Затем с помощью большой плоской тарелки переверните запеканку и жарьте с обратной стороны еще 10 минут.

Советы:

Приправы добавляйте по своему вкусу.

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Дата публикации
Просмотры
205
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