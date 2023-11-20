Капустная запеканка с манкой на сковороде: рецепт вкусного низкокалорийногс блюда

Запеканка из капусты – простое и низкокалорийное блюдо. Ее можно подать с любым соусом или сметаной. Для блюда вам понадобится обычная белокочанная капуста, манка и еще пара ингредиентов, которые всегда есть на кухне хозяйки. Необходимо все смешать, выложить на сковородку и обжарить.
Ингредиенты
- капуста белокочанная
- 800 г
- крупа манная
- 5 ст. л.
- яйцо
- 2 шт.
- лук репчатый (крупный)
- 1 шт.
- укроп
- 1 пучок
- сливочное масло
- 300 г
- растительное масл
- перец черный молотый
- соль
- В кипящей воде отварите мелко нарезанную капусту 10 минут до мягкости. Откиньте на дуршлаг и отожмите руками от лишней влаги.
- Лук репчатый очистите, мелко нарежьте. Обжарьте на сливочном масле до золотистого цвета.
- К капусте добавьте обжаренный лук, яйца, мелко нарезанный укроп, манную крупу, соль и перец. Оставьте на 10-15 минут, чтобы манка разбухла.
- Капустную массу выложите на раскаленную сковороду, смазанную растительным маслом. Накройте крышкой, убавьте огонь до минимума и оставьте на плите на 15-20 минут. Затем с помощью большой плоской тарелки переверните запеканку и жарьте с обратной стороны еще 10 минут.
Советы:
Приправы добавляйте по своему вкусу.
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