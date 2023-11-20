Капустная запеканка с манкой на сковороде: рецепт вкусного низкокалорийногс блюда

Запеканка из капусты – простое и низкокалорийное блюдо. Ее можно подать с любым соусом или сметаной. Для блюда вам понадобится обычная белокочанная капуста, манка и еще пара ингредиентов, которые всегда есть на кухне хозяйки. Необходимо все смешать, выложить на сковородку и обжарить.