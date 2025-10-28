- Дата публикации
-
- Категория
- Вторые блюда
- Количество просмотров
- 185
- Время на прочтение
- 1 мин
Картофель по-крестьянски с маленьким секретом: опытные хозяйки добавляют один ингредиент — и корочка хрустит невероятно
Приготовление вкусного картофеля по-крестьянски — это настоящее искусство. Недостаточно просто нарезать овощи ломтиками и запечь в духовке.
Чтобы каждый кусочек выходил с нежной, рассыпчатой серединкой и невероятно хрустящей корочкой, мы раскроем один маленький секрет.
Ингредиенты
- картофель
- 8 шт.
- масло
- 2 ст. ложки
- панировочные сухари
- 3 ст. ложки
- паприка
- 1 ч. ложка
- тертый сыр
- горсть
- соль
- по вкусу
Процесс приготовления:
Картофель очищаем и нарезаем ломтиками. По желанию ее можно промыть, чтобы избавиться от лишнего крахмала, а затем тщательно обсушить бумажными полотенцами. Выкладываем кусочки в глубокую миску.
Добавляем соль, излюбленные специи, растительное масло, а также мелко натертый сыр и панировочные сухари. Тщательно перемешиваем все ингредиенты, чтобы каждый кусочек был покрыт смесью. Затем выкладываем картофель в один слой на противень, застеленный пергаментом.
Запекаем при 200 °C в течение 35–40 минут. В результате получим необыкновенно вкусный картофель с плотной, хрустящей корочкой!
Приятного аппетита!