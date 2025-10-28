ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Вторые блюда
Количество просмотров
185
Время на прочтение
1 мин

Картофель по-крестьянски с маленьким секретом: опытные хозяйки добавляют один ингредиент — и корочка хрустит невероятно

Приготовление вкусного картофеля по-крестьянски — это настоящее искусство. Недостаточно просто нарезать овощи ломтиками и запечь в духовке.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Время приготовления
1 час
Пищевая ценность на 100 г
107 ккал
Картофель по-крестьянски: рецепт

Картофель по-крестьянски: рецепт / © unsplash.com

Чтобы каждый кусочек выходил с нежной, рассыпчатой серединкой и невероятно хрустящей корочкой, мы раскроем один маленький секрет.

Ингредиенты

картофель
8 шт.
масло
2 ст. ложки
панировочные сухари
3 ст. ложки
паприка
1 ч. ложка
тертый сыр
горсть
соль
по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Картофель очищаем и нарезаем ломтиками. По желанию ее можно промыть, чтобы избавиться от лишнего крахмала, а затем тщательно обсушить бумажными полотенцами. Выкладываем кусочки в глубокую миску.

  2. Добавляем соль, излюбленные специи, растительное масло, а также мелко натертый сыр и панировочные сухари. Тщательно перемешиваем все ингредиенты, чтобы каждый кусочек был покрыт смесью. Затем выкладываем картофель в один слой на противень, застеленный пергаментом.

  3. Запекаем при 200 °C в течение 35–40 минут. В результате получим необыкновенно вкусный картофель с плотной, хрустящей корочкой!

Приятного аппетита!

Дата публикации
Количество просмотров
185
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie