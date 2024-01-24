Картофель, запеченный с сосисками, помидорами и сыром: рецепт

Когда у вас нет времени стоять у плиты, приготовьте на обед или ужин запеченный картофель под сырной корочкой. Для блюда используйте подкопченные сосиски. Нарежьте овощи, сосиски, перемешайте и отправьте в духовку. Готовое блюдо подавайте с салатами или овощами.
Ингредиенты
- картофель
- 5 шт.
- сосиски
- 3 шт.
- помидоры
- 2 шт.
- сметана
- 3 ст. л.
- сыр твердый
- 100 г
- чеснок
- 1 зубчик
- паприка молотая
- 0,5 ч. л.
- перец черный молотый
- соль
- растительное масло
- Картофель очистите и нарежьте брусочками.
- Сосиски кружочками.
- Помидоры средними кубиками.
- Твердый сыр натрите на крупной терке.
- Чеснок очистите и мелко нарежьте.
- В миске соедините картофель, сосиски, помидоры, чеснок, паприку, перец и соль. Добавьте сметану. Перемешайте.
- Форму смажьте растительным маслом. Выложите приготовленные ингредиенты.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 30 минут. Достаньте форму из духовки, посыпьте сыром и отправьте еще запекаться десять минут.
Советы:
- Вместо сосисок используйте любую колбасу.
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