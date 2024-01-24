Картофель, запеченный с сосисками, помидорами и сыром: рецепт

Когда у вас нет времени стоять у плиты, приготовьте на обед или ужин запеченный картофель под сырной корочкой. Для блюда используйте подкопченные сосиски. Нарежьте овощи, сосиски, перемешайте и отправьте в духовку. Готовое блюдо подавайте с салатами или овощами.