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Картофель, запеченный с сосисками, помидорами и сыром: рецепт

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
131 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
271
Время на прочтение
1 мин
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Картофель, запеченный с сосисками, помидорами и сыром: рецепт

Картофель запеченный с сосисками, помидорами и сыром / Фото: Credits

Когда у вас нет времени стоять у плиты, приготовьте на обед или ужин запеченный картофель под сырной корочкой. Для блюда используйте подкопченные сосиски. Нарежьте овощи, сосиски, перемешайте и отправьте в духовку. Готовое блюдо подавайте с салатами или овощами.

Ингредиенты

картофель
5 шт.
сосиски
3 шт.
помидоры
2 шт.
сметана
3 ст. л.
сыр твердый
100 г
чеснок
1 зубчик
паприка молотая
0,5 ч. л.
перец черный молотый
соль
растительное масло
  1. Картофель очистите и нарежьте брусочками.
  2. Сосиски кружочками.
  3. Помидоры средними кубиками.
  4. Твердый сыр натрите на крупной терке.
  5. Чеснок очистите и мелко нарежьте.
  6. В миске соедините картофель, сосиски, помидоры, чеснок, паприку, перец и соль. Добавьте сметану. Перемешайте.
  7. Форму смажьте растительным маслом. Выложите приготовленные ингредиенты. 
  8. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 30 минут. Достаньте форму из духовки, посыпьте сыром и отправьте еще запекаться десять минут.

Советы:

  • Вместо сосисок используйте любую колбасу.

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