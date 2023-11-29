Картофельные зразы с грибами: классический рецепт

Картофельные зразы с грибами – блюдо, которое подают со сметаной или с соусом. Основа любых зраз из картофеля – это картофельное тесто, в которое входят картофель, яйцо и мука.
Ингредиенты
- картофель
- 1 кг
- грибы
- 250 г.
- лук репчатый
- 1 шт.
- яйца
- 1 шт.
- мука
- 3 ст. л
- панировочные сухари
- растительное масло
- соль
- Очищенный картофель посолите, залейте водой и отварите до готовности. Отвар слейте, а картофель разомните в пюре.
- Картофельную массу слегка остудите. Добавьте яйцо и муку. Перемешайте.
- Грибы и лук очистите. Мелко нарежьте. Обжарьте на разогретой сковороде с растительным маслом до золотистого цвета. Остудите.
- Формируйте зразы как пирожки: положите начинку, защипните края и немного придавите. Обваляйте в панировочных сухарях.
- Разогрейте в сковороде растительное масло и выложите зразы. Обжарьте на среднем огне с каждой стороны по 3-5 минут до появления румяной корочки.
Советы:
- Чтобы картофельное тесто держало форму оно должно быть довольно крутым и пластичным, если оно слишком мягкое, то добавьте столовую ложку муки.
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