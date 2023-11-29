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Картофельные зразы с грибами: классический рецепт

Время готовки
1 час
Пищевая ценность на 100 г
130 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
987
Время на прочтение
1 мин
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Картофельные зразы с грибами: классический рецепт

Картофельные зразы с грибами / Фото: Credits

Картофельные зразы с грибами –  блюдо, которое подают со сметаной или с соусом. Основа любых зраз из картофеля – это картофельное тесто, в которое входят картофель, яйцо и мука.

Ингредиенты

картофель
1 кг
грибы
250 г.
лук репчатый
1 шт.
яйца
1 шт.
мука
3 ст. л
панировочные сухари
растительное масло
соль
  1. Очищенный картофель посолите, залейте водой и отварите до готовности. Отвар слейте, а картофель разомните в пюре.
  2. Картофельную массу слегка остудите. Добавьте яйцо и муку. Перемешайте.
  3. Грибы и лук очистите. Мелко нарежьте. Обжарьте на разогретой сковороде с растительным маслом до золотистого цвета. Остудите.
  4. Формируйте зразы как пирожки: положите начинку, защипните края и немного придавите. Обваляйте в панировочных сухарях. 
  5. Разогрейте в сковороде растительное масло и выложите зразы. Обжарьте на среднем огне с каждой стороны по 3-5 минут до появления румяной корочки.

Советы:

  • Чтобы картофельное тесто держало форму оно должно быть довольно крутым и пластичным, если оно слишком мягкое, то добавьте столовую ложку муки.

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Дата публикации
Просмотры
987
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