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Картофельные зразы с сыром: простой и быстрый рецепт

Время готовки
1 ч. 20 мин.
Пищевая ценность на 100 г
251 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
1079
Время на прочтение
1 мин
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Картофельные зразы с сыром: простой и быстрый рецепт

Картофельные зразы с сыром / Фото: Credits

Рецепт, с которым справится даже начинающая хозяйка. Картофельные зразы получаются хрустящие и ароматные. Для приготовления понадобится картофельное пюре, твердый сыр, яйцо, мука и растительное масло.

Ингредиенты

картофель
500 г
яйцо
1 шт.
твердый сыр
120 г
мука
50 г
перец черный молотый
соль
масло растительное для жарки
  1. Картофель очистите и помойте. Отварите до готовности в подсоленной воде. Воду слейте и разомните картофель в пюре, чтобы не было комочков. Выложите картофельное пюре в миску, остудите. Добавьте твердый сыр, натертый на мелкой терке, яйцо, муку, перец и соль. Все перемешайте в однородную массу.
  2. Сформируйте шарики, слегка приплюсните. Обжаривайте на разогретой сковороде с растительным маслом, на среднем огне, с двух сторон до золотистой корочки.

Советы:

  • Подавайте с любимым соусом, сметаной или кетчупом.
  • Пюре можно приготовить заранее.

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