Картофельные зразы с сыром: простой и быстрый рецепт

Рецепт, с которым справится даже начинающая хозяйка. Картофельные зразы получаются хрустящие и ароматные. Для приготовления понадобится картофельное пюре, твердый сыр, яйцо, мука и растительное масло.
Ингредиенты
- картофель
- 500 г
- яйцо
- 1 шт.
- твердый сыр
- 120 г
- мука
- 50 г
- перец черный молотый
- соль
- масло растительное для жарки
- Картофель очистите и помойте. Отварите до готовности в подсоленной воде. Воду слейте и разомните картофель в пюре, чтобы не было комочков. Выложите картофельное пюре в миску, остудите. Добавьте твердый сыр, натертый на мелкой терке, яйцо, муку, перец и соль. Все перемешайте в однородную массу.
- Сформируйте шарики, слегка приплюсните. Обжаривайте на разогретой сковороде с растительным маслом, на среднем огне, с двух сторон до золотистой корочки.
Советы:
- Подавайте с любимым соусом, сметаной или кетчупом.
- Пюре можно приготовить заранее.
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