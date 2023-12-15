Колбаски из фарша в духовке: интересная идея для семейного ужина

Колбаски из фарша – отличная альтернатива привычным домашним котлетам. Сытное, мясное блюдо, которое можно подавать как в горячем, так и в холодном виде. Для приготовления нам понадобится мясной фарш и приправы. А для того, чтобы колбаски были сочными, фарш нужно хорошо отбить.
Ингредиенты
- фарш свиной
- 500 г
- фарш куриный
- 500 г
- сливочное масло
- 40 г
- лук репчатый
- 1 шт.
- чеснок
- 3 зубчика
- паприка молотая
- 1 ч. л.
- кориандр
- 1 ч. л.
- сушеный чеснок
- 1 ч. л.
- крахмал
- 1 ст. л.
- пищевая сода
- 0,5 ч. л.
- перец черный молотый
- соль
- Лук мелко нарежьте. Чеснок выдавите через пресс.
- В фарш добавьте лук, чеснок, пищевую соду, крахмал, мягкое сливочное масло, паприку, кориандр, сушеный чеснок, перец и соль. Все хорошо вымесите и отбейте, берите фарш частями и бросайте о дно миски. Отправьте в холодильник минимум на один час.
- Руки смачивайте в воде и формируйте удлиненные колбаски.
- Выкладывайте на противень застеленный пергаментом. Выпекайте при 220 градусах 20 минут.
Советы:
- Фарш используйте любой.
Читайте также:
- Свинина, тушеная с грибами, в сметанном соусе: классический рецепт
- Мясо по-албански: необычный рецепт
-
- Паста с брокколи и беконом: очень быстрый рецеп