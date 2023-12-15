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Колбаски из фарша в духовке: интересная идея для семейного ужина

Время готовки
1 ч. 50 мин.
Пищевая ценность на 100 г
180 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
133
Время на прочтение
1 мин
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Колбаски из фарша в духовке: интересная идея для семейного ужина

Колбаски из фарша в духовке / Фото: Credits

Колбаски из фарша – отличная альтернатива привычным домашним котлетам. Сытное, мясное блюдо, которое можно подавать как в горячем, так и в холодном виде. Для приготовления нам понадобится мясной фарш и приправы. А для того, чтобы колбаски были сочными, фарш нужно хорошо отбить.

Ингредиенты

фарш свиной
500 г
фарш куриный
500 г
сливочное масло
40 г
лук репчатый
1 шт.
чеснок
3 зубчика
паприка молотая
1 ч. л.
кориандр
1 ч. л.
сушеный чеснок
1 ч. л.
крахмал
1 ст. л.
пищевая сода
0,5 ч. л.
перец черный молотый
соль
  1. Лук мелко нарежьте. Чеснок выдавите через пресс.
  2. В фарш добавьте лук, чеснок, пищевую соду, крахмал, мягкое сливочное масло, паприку, кориандр, сушеный чеснок, перец и соль. Все хорошо вымесите и отбейте, берите фарш частями и бросайте о дно миски. Отправьте в холодильник минимум на один час.
  3. Руки смачивайте в воде и формируйте удлиненные колбаски.
  4. Выкладывайте на противень застеленный пергаментом. Выпекайте при 220 градусах 20 минут.

Советы:

  • Фарш используйте любой.

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Дата публикации
Просмотры
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