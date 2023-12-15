Колбаски из фарша в духовке: интересная идея для семейного ужина

Колбаски из фарша – отличная альтернатива привычным домашним котлетам. Сытное, мясное блюдо, которое можно подавать как в горячем, так и в холодном виде. Для приготовления нам понадобится мясной фарш и приправы. А для того, чтобы колбаски были сочными, фарш нужно хорошо отбить.