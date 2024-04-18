Котлеты из грибов, что может быть вкуснее: рецепт от шеф-повара

Блюда с грибами можно есть всем веганам, в пост, каждый день просто потому, что это вкусно. А котлеты из шампиньонов, которые имеют нейтральный вкус, еще и можно разнообразить разными специями по своему вкусу. Поэтому почему бы не приготовить грибные котлеты. Предлагаем вкусный и легкий для приготовления рецепт грибных котлет от Евгения Клопотенко.

Ингредиенты для приготовления котлет

шампиньоны — 500 г,

луковица – одна среднего размера.

морковь – одна среднего размера.

масло – 5 ст.л,

соль – пол чайной ложки,

чеснок — 2 зубчика,

сухари – 100 г

Приготовление грибных котлет

Помойте шампиньоны и разрежьте на четыре части.

Луковицу и морковку очистите и нарежьте средними кубиками, зубчики чеснока измельчите.

Пожарьте 5 минут на сковородке с 2 ст.л растительного масла, на среднем огне грибы. Добавьте в грибы лук и морковь и жарьте вместе еще 3-4 минуты. Посолите грибы с луком и дайте смеси немного остыть.

Взбейте смесь блендером до консистенции однородного фарша.

Добавьте 70 г панировочных сухарей и измельченный чеснок. Перемешайте смесь и дайте ей постоять 15 минут.

Сформируйте котлеты, обваляйте их со всех сторон в 30 г панировочных сухарей.

Обжарьте котлеты на разогретой сковороде на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны.

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