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Котлеты из грибов, что может быть вкуснее: рецепт от шеф-повара

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
76 ккал
Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
434
Время на прочтение
2 мин
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Котлеты из грибов, что может быть вкуснее: рецепт от шеф-повара

Котлеты из грибов

Рецепт постных грибных котлет из шампиньонов.

Блюда с грибами можно есть всем веганам, в пост, каждый день просто потому, что это вкусно. А котлеты из шампиньонов, которые имеют нейтральный вкус, еще и можно разнообразить разными специями по своему вкусу. Поэтому почему бы не приготовить грибные котлеты. Предлагаем вкусный и легкий для приготовления рецепт грибных котлет от Евгения Клопотенко.

Ингредиенты для приготовления котлет

  • шампиньоны — 500 г,

  • луковица – одна среднего размера.

  • морковь – одна среднего размера.

  • масло – 5 ст.л,

  • соль – пол чайной ложки,

  • чеснок — 2 зубчика,

  • сухари – 100 г

Приготовление грибных котлет

  • Помойте шампиньоны и разрежьте на  четыре части.
  • Луковицу и морковку очистите и нарежьте средними кубиками, зубчики чеснока измельчите.
  • Пожарьте 5 минут на сковородке с 2 ст.л растительного масла, на среднем огне грибы. Добавьте в грибы лук и морковь и жарьте вместе еще 3-4 минуты. Посолите грибы с луком и дайте смеси немного остыть.
  • Взбейте смесь блендером до консистенции однородного фарша.
  • Добавьте 70 г панировочных сухарей и измельченный чеснок. Перемешайте смесь и дайте ей постоять 15 минут.
  • Сформируйте котлеты, обваляйте их со всех сторон в 30 г панировочных сухарей.
  • Обжарьте котлеты на разогретой сковороде на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны.

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