Котлеты из грибов, что может быть вкуснее: рецепт от шеф-повара

Рецепт постных грибных котлет из шампиньонов.
Блюда с грибами можно есть всем веганам, в пост, каждый день просто потому, что это вкусно. А котлеты из шампиньонов, которые имеют нейтральный вкус, еще и можно разнообразить разными специями по своему вкусу. Поэтому почему бы не приготовить грибные котлеты. Предлагаем вкусный и легкий для приготовления рецепт грибных котлет от Евгения Клопотенко.
Ингредиенты для приготовления котлет
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шампиньоны — 500 г,
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луковица – одна среднего размера.
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морковь – одна среднего размера.
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масло – 5 ст.л,
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соль – пол чайной ложки,
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чеснок — 2 зубчика,
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сухари – 100 г
Приготовление грибных котлет
- Помойте шампиньоны и разрежьте на четыре части.
- Луковицу и морковку очистите и нарежьте средними кубиками, зубчики чеснока измельчите.
- Пожарьте 5 минут на сковородке с 2 ст.л растительного масла, на среднем огне грибы. Добавьте в грибы лук и морковь и жарьте вместе еще 3-4 минуты. Посолите грибы с луком и дайте смеси немного остыть.
- Взбейте смесь блендером до консистенции однородного фарша.
- Добавьте 70 г панировочных сухарей и измельченный чеснок. Перемешайте смесь и дайте ей постоять 15 минут.
- Сформируйте котлеты, обваляйте их со всех сторон в 30 г панировочных сухарей.
- Обжарьте котлеты на разогретой сковороде на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны.
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