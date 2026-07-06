Котлеты из кабачков и фарша: хрустящая корочка, мягкая серединка

Котлеты из кабачков и фарша

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Предлагаем вкусный рецепт котлет с кабачками и свиным фаршем. Хрустящая корочка, мягкая серединка и невероятный аромат — этот рецепт идеально подходит для уютного семейного обеда или сытного ужина.

Ингредиенты

Для приготовления понадобится:

Фарш, или свиная лопатка — 600 г

Молодые кабачки — 2 шт. (примерно 350-400 г)

Большой репчатый лук — 1 шт.

Чеснок — 3-4 зубчика

Свежая зелень (петрушка и укроп) — по вкусу

Куриные яйца — 2 шт.

Панировочные сухари — 4 ст. л.

Соль — 8 г

Черный молотый перец — 2 г

Лавровый лист и ароматный перец для аромата.

Рафинированное масло для жарки

Мясной бульон или очищенная вода для тушения

Пошаговый процесс приготовления

Молодые кабачки тщательно моют. Если кожура нежная, ее можно не срезать. Овощи натирают на средней или большой терке, перекладывают в глубокую миску, слегка подсаливают и оставляют на 10 минут. Когда появится сок, кабачковую массу небольшими порциями берут в кулак и хорошо отжимают.

Берут готовый фарш или перемалывают мясо. Вместе с мясом измельчают крупную луковицу и зубчики чеснока, что позволит соку равномерно разойтись по всей массе.

В большой емкости соединяют мясной фарш, отжатые кабачки и мелко нарезанную зелень. Туда же разбивают куриные яйца, всыпают панировочные сухари, добавляют соль и черный молотый перец. Фарш тщательно вымешивают руками до однородности, несколько раз слегка отбивая его об дно лоханки. Готовую массу накрывают полотенцем и оставляют на 15-20 минут на столе.

Зрелый фарш разделяют на одинаковые порции весом примерно по 130 г. Смоченными в воде руками формируют аккуратные круглые или овальные котлеты. На сковороде хорошо разогревают растительное масло и выкладывают заготовки. Жарить нужно на среднем огне по бокам до образования красивой румяной корочки.

Обжаренные котлеты плотно выкладывают в кастрюлю с толстым другом или глубокий сотейник. На дно добавляют лавровый лист и несколько горошин душистого перца. Содержимое кастрюли заливают горячим бульоном или водой так, чтобы жидкость покрывала котлеты примерно до половины. Посуду накрывают крышкой, доводят до кипения и тушат на маленьком огне в течение 10 минут.

Готовое блюдо подают к столу горячим. Они идеально нравятся с картофельным пюре, рассыпчатыми кашами или салатом из свежих сезонных овощей.

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Кулинарные секреты идеальных котлет из кабачков и фарша

Перед тем как перейти к кухонному столу следует разобраться в нескольких важных правилах, гарантирующих идеальный результат.

Кабачок — это главный секрет мягкости и сочности блюда, но его чрезмерная влажность может полностью испортить текстуру фарша. Овощи обязательно нужно натереть, посыпать солью и оставить на время. Соль вытянет излишнюю влагу, которую затем необходимо тщательно отжать руками.

Купленный в магазине готовый фарш часто содержит слишком много жира или воды. Если есть такая возможность, сделайте фарш самостоятельно лучше всего из свиной лопатки.

Чтобы связать мясной сок внутри котлеты и не дать ему утечь, в фарш добавляют панировочные сухари. Они действуют как губка, впитывающая влагу и делающая серединку чрезвычайно нежной. Затем мясную массу обязательно оставляют отдохнуть на 15 минут, чтобы сухари набухли.

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Котлеты обжаривают на хорошо разогретом масле до появления золотистой корочки, которая запечатывает все соки внутри. До полной готовности блюдо доводят уже в кастрюле. Для тушения лучше использовать насыщенный мясной или овощной бульон с добавлением пряностей — это подарит котлетам глубокий домашний аромат.

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