Котлеты из кабачков и фарша в духовке: лучший рецепт

Мясные котлеты с кабачками

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Это необычный рецепт, который делает обычные котлеты невероятно нежными, вкусными и полезными, ведь минимум растительного масла и максимум природных ингредиентов — это идеальный вариант для здорового семейного ужина.

Опытные хозяйки знают, что разные добавки (грибы, творог, овощи) способны улучшить вкус котлет. Кабачок в этом плане — настоящий волшебник. Он придает котлетам невероятной сочности и нежности благодаря высокому содержанию влаги и нейтральному вкусу, который не перебивает основной мясной. Это делает котлеты более легкими и диетическими, особенно если использовать куриный фарш.

Для рецепта можно выбрать любой фарш: классический котлетный (свинина+говядина), диетический куриный или даже индюшиный.

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Ингредиенты, которые понадобятся

Мясной фарш — 800 гр. (куриный, свинина+говядина или любой по вашему выбору)

Кабачки — 600 гр. (можно заменить цуккини для еще более нежного вкуса)

Куриные яйца — 2 шт.

Чеснок — 2-3 зубчика

Панировочные сухари — 50 г. (или обычная мука для панировки)

Свежая зелень укропа — 3-4 веточки.

Соль, молотый перец — по вкусу

Растительное масло для обжарки котлет

Пошаговый рецепт приготовления:

Тщательно вымойте кабачок, очистите его от кожуры и при необходимости удалите крупные семена. Натрите кабачок на средней или мелкой терке. Это очень важный шаг: натертые кабачки оставьте на несколько минут, затем очень хорошо отожмите сок. Не пренебрегайте этим, иначе котлетная масса может оказаться слишком редкой, и из нее будет сложно формировать котлеты. Лук можно измельчить блендером или натереть на терке. Зелень укропа мелко изрубите. Чеснок пропустите через пресс или мелко нашинкуйте. В глубокой миске соедините мясной фарш, отжатую кабачковую массу, измельченный лук, мелко рубленую зелень укропа и пропущенный чеснок. Убейте яйца, добавьте соль и молотый перец по вкусу. Тщательно перемешайте котлетную массу до однородности. Для лучшей смеси рекомендуется отбить фарш руками в течение нескольких минут — это сделает котлеты более плотными и сохраненными по форме. Для большей сочности можно добавить ложку сметаны прямо в фарш. Насыпьте панировочные сухари (или муку) в плоскую тарелку. Смочите ладони водой, возьмите небольшое количество фарша и, обвалив со всех сторон в сухарях, сформируйте небольшие круглые или овальные котлеты. Сначала быстро обжарьте котлеты на сковороде, затем доведите их до полной готовности в духовке. Перед обжариванием котлет на сковороде включите духовой шкаф до 190-200°C. На хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством масла обжарьте котлеты по бокам до золотистой корочки. Для аромата можно добавить разрезанный пополам зубчик чеснока во время жарки. Все обжаренные котлеты переложите на смазанный противень или в огнеупорную форму для запекания. Отправьте их в разогретую духовку. Запекайте котлеты с кабачком и фаршем примерно 15-30 минут (время зависит от размера котлет и особенностей духовки).

Ароматные и сочные котлеты из кабачков и мясным фаршем готовы. Такое блюдо прекрасно сочетается с любым гарниром по вашему выбору — картофельным пюре, гречкой, рисом или легким салатом из свежих овощей.